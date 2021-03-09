10 уникальных мест Украины, которые стоит посетить каждому

До туристического сезона осталось несколько месяцев, сейчас самое время находить новые места для путешествий по Украине. COVID-19 внес свои коррективы в планы миллионов людей по всему миру, ведь многие из нас отложили путешествия в другую страну.

Однако Украина может удивлять, поражать и вдохновлять своими достопримечательностями. OBOZREVATEL собрал малоизвестные места, где можно отдохнуть, не выезжая за границу.

Актовский каньон – река Мертвовод, село Актово, Николаевская область

Актовский каньон – часть национального природного парка "Бугский Гард". Это живописное место тесно связано с историями и легендами о казаках, кровавых войнах и мистических событиях. Удивительная достопримечательность не имеет аналогов в Украине. На склонах растут уникальные растения, в частности горные тюльпаны. Каньон очень популярен среди скалолазов и фотографов, ведь пейзажи действительно захватывают дух.

Залещики – город Залещики, Тернопольская область

Самые красивые пейзажи расположены по периметру города Залещики, который похож на полуостров. Туристов привлекает неповторимая природа и необычный средиземноморский климат, создавшийся благодаря кручам Днестра.

Джуринский водопад – село Нырков, Тернопольская область

Эта местность вас удивит красным цветом земли и розово-бордовым оттенком скал. Джуринский водопад считается самым высоким в Украине. Водоем поражает туристов своей красотой и величием. Кроме ценителей природных пейзажей, здесь будет чем заняться экстремалам, ведь рядом проводятся однодневные сплавы по Днестру из села Устечко в город Залещики на катамаранах.

Замок Шенборна – между городами Свалява и Мукачево, село Карпаты, Закарпатье

Роскошный замок окружает по-настоящему сказочный парк. В 1840 году усадьбу начали строить графы Шенборны. Дворец создан по принципу календаря: в нем 365 окон (дней), 52 комнаты (недели), 12 выходов (месяцев) и 4 башни (времена года). Внутри вы можете полюбоваться европейскими витражами, каменным залом и скульптурами.

Олешковские пески – в 30 км от города Херсона в Цюрупинском районе

Олешковские пески – самая большая пустыня в Европе и является природным чудом Украины. Многочисленные барханы разделяют пустыню на 7 арен, каждая из них имеет свои природные особенности. Экзотический вид поражает туристов, ведь трудно поверить, что такая необыкновенная местность находится в Украине. Летом температура песка достигает +75 градусов, а дождей здесь может не быть целый год.

Ландшафтный парк в Буках – село Буки, Киевская область

Имение украинского богача Ивана Суслова поражает своей красотой. Парк стал одним из туристических центров Киевской области. Он состоит из двух частей: храмового комплекса и ландшафтной зоны. Вход на территорию бесплатный, однако в некоторые части парка можно попасть только с экскурсоводом за символическую плату. В усадьбе также живет много диких животных.

Село Лумшоры – Закарпатская область

Населенный пункт не большой, но очень популярный, ведь здесь расположено 5 водопадов на реке Туричка. Основная цель туристов – посетить известные Лумшорские чаны под открытым небом. Это настоящий релакс для тела и души. Чан – сосуд из сплава чугуна, наполненный специальной минеральной водой, которую снизу греет огонь. Такие ванны чередуются с контрастным купанием в горной реке. Недалеко от села есть безлесный горный массив Полонина-Руна, с которой открываются здешние Карпатские пейзажи.

Оптимистическая пещера – село Королевка, Тернопольская область

Оптимистическая пещера – самая большая гипсовая пещера в Евразии, которая занесена в Книгу рекордов Гиннесса. Таинственное творение природы имеет сложный лабиринт ходов разной формы, цвета и размера. Освещение вокруг камней добавляет магии достопримечательности и привлекает туристов.

Таракановский форт – село Тараканов, Ривненская область

Таракановский форт – наиболее удивительная достопримечательность Западной Украины, ее трудно назвать крепостью или замком. Это оборонительное сооружение, которое досталась Украине после третьего раздела Польши в XVIII веке. Здесь есть множество подземных тоннелей и оврагов, так что одевайтесь теплее, ведь даже летом температура воздуха здесь ниже 10 градусов по Цельсию.

Днестровский каньон расположен на грани 4 областей: Ивано-Франковской, Тернопольской, Черновицкой и Хмельницкой

Днестровский каньон – один из крупнейших в Европе, признан природным чудом Украины. Его ландшафт и флора своеобразны и неповторимы. Здесь вы не встретите много туристов и вволю сможете налюбоваться пейзажами. Горы в этой местности подходят так близко к реке, что образуют каньон, по дну которого течет Днестр.

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