10 найкрасивіших замків і фортець України, які повинен побачити кожен. фото

Україна багата на пам’ятки архітектури новітніх і давніх часів. За даними історика Сергія Трубчанінова, на наших землях було понад 5 тисяч фортець – це найцікавіші об’єкти, які створила бурхлива історія. Від більшості з них сьогодні не залишилося й сліду, а в нормальному стані збереглось близько 25 замків.

Є особливі місця, які розповідають про минуле та наповнюють енергією. OBOZREVATEL зібрав головні цитаделі країни, де радо приймають туристів і проводять цікаві екскурсії.

Збаразький замок, Тернопільщина

Більше замків, ніж у Тернопільській області, немає в жодному куточку країни. Багато з них не в найліпшому стані й потребують реставрації. Над фортецею в Збаражі працював відомий італійський архітектор Скамоцці. Зараз там часто проходять виставки художників. Раніше у підземній частині замку діяли ходи, які з’єднували його із сусідніми містами. Під час досліджень археологи знайшли колодязь завглибшки 70 метрів.

Ужгородський замок, Закарпаття

Будівля розташована в самому серці Ужгорода. Двоповерхову споруду стережуть квадратні вежі з бійницями. З вигляду нетипове для замку спорудження має товщину стін майже три метри. Бойова фортеця бачила чимало битв і облог.

Меджибіж, Хмельниччина

Фортеця має дуже могутній вигляд і вважається найдавнішою будівлею на Поділлі. Її почали будувати у XIII столітті, але згодом вона постраждала від монголо-татар, тоді ж довелося реставрувати все повністю.

Свірзький замок, Львівщина

Замок розташований у мальовничій місцевості — на пагорбі над ставком. Унікальна пам’ятка архітектури захищена водою з усіх боків, тому що раніше вона тримала оборону всього району. Тут знімали відому кінострічку "Д'Артаньян і три мушкетери".

Олеський замок, Львівщина

Олеський замок — один із найстаріших в Україні. Його історія наповнена легендами, таємницями й загадками. Овальна форма будівлі — нетипова для Західної України. Головні ворота прикрашає барельєф із химерами польських королів. Навколо фортеці – мальовничий парк зі скульптурами.

Луцький замок, Волинь

Луцька фортеця – найяскравіший представник середньовічної української архітектури. За високими баштами ховаються цікаві музеї та підземелля. З гори будівлі відкриваються захопливі краєвиди на місто Луцьк.

Білгород-Дністровська фортеця, Одещина

Замок стоїть поблизу Дніпровського лиману на руїнах античного міста Тіра. Він пережив десятки облог і штурмів. Протяжність усіх стін Білгород-Дністровської фортеці за довжиною 2,5 кілометри. Твердиня має форму неправильного багатокутника.

Замок Паланок, Мукачеве

Відома серед туристів споруда стоїть на горі західної частини міста Мукачеве. Русини, угорці, валахи, австралійці й багато інших народів проливали кров у стінах фортеці. Сотні штурмів і облог пережив замок Паланок. Це, безумовно, один із найвідоміших українських замків, який знають навіть у Європі.

Кам’янець-Подільський замок, Поділля

Середньовічна фортеця розташована на скелястому схилі поблизу річки Смотрич. Замок внесений до списку пам’ятників світової спадщини ЮНЕСКО. Щороку тут відбувається фестиваль повітряних куль.

Хотинська фортеця, Буковина

Хотинська фортеця – головна середньовічна споруда радянських фільмів, тут знімали "Тарас Бульба", "Захар Беркут", "Баладу про доблесного лицаря Айвенго", "Три мушкетери", "Чорна стріла", "Стара фортеця", "Стріли Робін Гуда", "Ясса" та інші. Хотинський замок – це місце, де поєднуються християнська та мусульманська релігії.

Такими фортецями пишалась би кожна країна, але ми горді, що вони українські.

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