Латвия ужесточила правила въезда для украинцев: кого пропустят без COVID-сертификата

Дарья Дурова
Дарья Дурова
Travel
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Путешествия украинцев в пандемию

Правительство Латвии определило Украину как страну, несущую серьезный риск для здоровья населения из-за роста COVID-статистики. В связи с этим правила въезда для украинцев, начиная с 18 сентября, ужесточены.

Об этом сообщило украинское посольство в Латвии в Facebook. Пресс-служба уточнила: усиление противоэпидемиологических норм основано на том, что за 14-дневный период показатель заболеваемости в Украине превысил 75.

Теперь въезд для граждан страны в Латвию без уважительной причины разрешен только в случае предъявления COVID-сертификата в мобильном приложении Дія с QR-кодом. Принимать будут и документы о вакцинации стран-членов ЕС, ЕЭП, Швейцарии и Великобритании.

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Лица с такими сертификатами не нуждаются в 10-дневной самоизоляции и тестировании на COVID-19 перед и по прибытии в Латвию.

В то же время обязательно заполнить анкету на сайте covidpass.lv не ранее, чем за два дня до приезда.

Кто сможет въехать в Латвию без COVID-сертификата:

  • водители и члены экипажей грузовых транспортных компаний, технических рейсов, прибывающих в Латвийскую Республику для выполнения рабочих обязанностей;

  • члены семей граждан ЕС/ЕЭС/Швейцарии (супруги, дети до 21 года и лица, находящиеся под опекой или являющиеся опекунами);

  • резиденты ЕС, у которых есть разрешение на проживание/пребывание в РЛ;

  • лица, которым выдали вид на жительство в РЛ;

  • дипломаты и члены их семей, которые пересекают территорию Латвийской Республики транзитом в страны выполнения официальных функций, должностные лица дипломатической и консульской службы, должностные лица и члены их семей, возвращающиеся из стран своей аккредитации, или въезжающие в страны для выполнения своих обязанностей;

  • лица, цель поездки которых – гуманитарные обстоятельства (похороны, тяжелая болезнь близкого родственника);

  • работники и специалисты для выполнения обязательств латвийских коммерсантов, при наличии документального подтверждения от Латвийского агентства инвестиций и развития;

  • спортсмены и спортивные сотрудники, представители международных спортивных организаций, прибытие которых в ЛР связано с участием в международном спортивном мероприятии, организованном спортивной федерацией или его членом;

  • студенты очной формы обучения, студенты по обмену (если вуз или колледж выдали письменное подтверждение о зачислении, и которым прибытие в Латвию необходимо для освоения учебной программы);

  • лица, которые хотят приехать в страну на лечение (диагностику или терапию) по согласованию с латвийской Инспекцией здравоохранения;

  • работники культуры, прибытие которых необходимо для организации культурных и общественных мероприятий (вопрос должен быть согласован с Министерством культуры Латвии);

  • лица и члены их семей (если срок трудовых отношений с лицом планируется более шести месяцев) для выполнения обязанностей ведущего научного сотрудника по приглашению учреждения, зарегистрированного в Реестре научных учреждений, для реализации научно-исследовательского проекта;

  • авиапассажиры (в случае транзитного пересечения страны), если они не покидают транзитную зону и находятся в ней не более 24 часов, а также могут предоставить соответствующие документы.

Такой категории граждан Украины для въезда в Латвию необходимо:

  • иметь негативный результат ПЦР-теста на COVID-19, проведенный не более чем за 72 часа до пересечения границы, или тест на антигены (не раньше, чем за 48 часов);

  • сделать повторный тест по прибытии в Латвию;

  • после въезда пройти самоизоляцию в течение 10 дней (на седьмой день можно сдать ПЦР-тест и выйти из самоизоляции досрочно).

Добавим, что в Латвии одобрены такие вакцины против COVID-19:

  • Johnson&Johnson;

  • Moderna;

  • Oxford/AstraZeneca;

  • Pfizer/BioNTech.

Facebook / Посольство Украины в Латвии
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