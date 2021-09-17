Отдых в Египте: OBOZREVATEL выяснил, нужно ли привитым украинцам делать ПЦР-тест

В украинских СМИ появилась информация о том, что Египет не признает украинские COVID-сертификаты о вакцинации и наших туристов заставляют делать ПЦР-тест.

OBOZREVATEL выяснил, действительно ли это так и всем ли нашим туристам нужен ПЦР-тест, чтобы отдохнуть на курортах этой популярной страны.

Оказалось, что у египтян действительно есть требование, чтобы в бумажном сертификате о вакцинации был QR-код. Украинские врачи подобных сертификатов вакцинированным не выдают, однако QR-коды есть в сертификатах электронных – в приложении Дія. И слухи о том, что в Египте с этим приложением не считаются, сильно преувеличены – уверяют отечественные туроператоры.

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Мы пообщались с представителями трех из них – и все они утверждают: никто не разворачивает украинских туристов в аэропорту и не отправляет домой из-за "неправильных" сертификатов, поэтому повода для паники нет. 90% тех, кто приобрел путевки в Египет, без проблем проходят контроль, показав распечатанный сертификат о вакцинации и электронный, с QR-кодом.

Работники таможни действительно могут попросить вас сдать ПЦР-тест: они имеют на это право. Но пользуются им крайне редко. "Разве что в тех случаях, когда турист привлек к себе внимание не совсем адекватным поведением, – говорят представители туроператоров. – К сожалению, после ночных перелетов чартерными рейсами такое случается. Однако у мирных отдыхающих проблем с прохождением контроля обычно не бывает. Поэтому, если проблемы возникают, претензии, скорее, не к приложению Дія, а к туристу".

На вопрос, нужно ли делать ПЦР-текст вакцинированным, чтобы перестраховаться, в турфирмах ответили: в Украине тратить деньги на тест не стоит, потому что о нем, если у вас есть сертификат вакцинации, могут даже не спросить. Если же все-таки спросят, тест на COVID-19 можно пройти уже в Египте, он стоит 30 долларов (801,5 гривни).

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Египте после 15-летней реставрации вновь открылась для посетителей гробница фараона Джосера.