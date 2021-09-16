У украинских туристов в Египте возникли проблемы с COVID-сертификатами: пограничники требуют QR-код

В Египте пока не принимают украинские сертификаты о вакцинации против коронавируса – как бумажные, так и цифровые. В то же время граждане Украины могут пересечь египетскую границу, предъявив негативный результат ПЦР-теста на COVID-19.

Как сообщил туристический портал Turprofi.com.ua, в Египте действует требование о том, что на международном бумажном варианте COVID-сертификата должен быть напечатан QR-код. Украинские документы содержат его только в электронном виде, однако сертификаты приложения Дія еще не признаны властями Египта.

В посольстве Египта в Украине подтвердили эту информацию. "Поскольку [напечатанные] сертификаты украинского образца не имеют QR-кода, туристам для въезда необходимо делать ПЦР-тест", – отметило ведомство.

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Согласно правилам, для пересечения египетской границы на въезд тест на коронавирус нужно сделать не позднее, чем за 72 часа.

На портале консульской службы МИД Украины сказано, что тест по прилету можно сделать, если украинцы направляются в курортные города Хургада, Шарм-эль-Шейх, Марса-Алам и Таба. Он будет платным и обойдется путешественникам в 30 долларов (около 800 гривен).

Отметим, что египетской стороной признаются вакцины:

AstraZeneca;

Pfizer;

Modernа;

Sinovac;

"Спутник V";

Johnson & Johnson.

Вторую дозу (в случае с однодозной J&J достаточно лишь одной прививки) нужно получить как минимум за 14 дней до прилета.

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Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине тем временем решили с 20 сентября отменить самоизоляцию для иностранцев при транзитном въезде.