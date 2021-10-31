Как всегда получать багаж в аэропорту первым: раскрыт простой лайфхак

Существует несколько способов первым забрать свой чемодан из багажной ленты в аэропорт и не ждать слишком долго. Наиболее неожиданными из них является регистрация на рейс в последнюю очередь или предупреждение, что багаж хрупок.

О таком лайфхаке рассказал рабочий на трапе и агент на входе в региональный аэропорт в США Томас Ло Скуто, пишет The Sun. Он объяснил, что чемоданы всегда будут загружаться спереди назад на тележки для багажа.

"Поэтому, если вы зарегистрируетесь в последнюю очередь, ваши сумки будут в последней тележке, которую загрузят в самолет. Это означает, что их первыми выгрузят в пункте назначения", – утверждает эксперт.

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Также можно взять у сотрудников аэропорта бесплатную наклейку "Хрупкое" и наклеить ее на свой чемодан. Зачастую такой багаж заходит в самолет последним и в итоге первым попадает на ленту.

Другими способами как можно скорее получить свои вещи являются полеты бизнес-классом и получение особого статуса в авиакомпании. Для этого необходимо присоединиться к клубу часто летающих пассажиров, получающих приоритетный статус. Впрочем, как отмечает издание, лучше всего вообще не брать с собой багаж, а путешествовать только с ручной кладью, что гораздо выгоднее, учитывая стоимость.

Напомним, ранее OBOZREVATEL сделал подборку правил перевозки ручной клади разных авиакомпаний, включая Ryanair, Wizz Air, МАУ, а также лоукостеров SkyUp и других. Поскольку часто их несоблюдение может привести не только к неприятным ситуациям, вроде опоздания на рейс, но и к непредвиденным расходам.

Также британское издание сообщило о частой ошибке, которую допускают люди во время путешествий. Отмечается, что ни при каких обстоятельствах при сдаче багажа в аэропорту нельзя писать на бирке чемодана свой домашний адрес, поскольку злоумышленники могут расценить это как приглашение ограбить пустой дом.

Как сообщал OBOZREVATEL, далеко не все туристы знают об услугах, которые можно получить в аэропортах абсолютно бесплатно, а именно напитки, горячие обеды, трансфер и т.д. При каких условиях ими можно воспользоваться, читайте в нашем материале.