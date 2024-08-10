'Как в Припяти': украинцев довели до слез кадры из безлюдной оккупированной Кирилловки, где еще есть дух Украины

В сети появилось новое видео с оккупированной россиянами Кирилловки Запорожской области, где когда-то кипела жизнь. Кадры безлюдного курорта довели до слез украинцев, а некоторые даже сравнили городок с Припятью.

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Интересно, что в Кирилловке до сих пор ощущается украинский дух, сохранившийся в вывесках на государственном языке и в сине-желтых зданиях. Ролик завирусился в TikTok.

Автор видео без слов прошелся по самым популярным местам курорта. Можно увидеть поросшие травой базы отдыха, колесо обозрения, безлюдные пляжи и заброшенные кафе.

Некоторые вывески до сих пор приглашают отдыхающих на украинском языке, а во многих местах можно увидеть синие крыши, желтые стены и другие патриотические постройки.

Однако невозможно не заметить, что в городе почти нет людей. Пользователи отметили, что исчезли их любимые продавцы, которые готовили вкусные чебуреки и торговали фруктами. Пляжи также выглядят брошенными.

"Здесь жизнь остановилась", "Что вы сделали с моей Кирилловкой?" "Там будто время остановилось", "Знакомые места, но так безлюдно", "Я плачу", "Стало так пусто, словно город забросили", "Рыдаю", "Как в Припяти", "Раньше была зона отдыха, сейчас – зона отчуждения", – написали под видео.

Ранее OBOZ.UA писал, что россияне пытаются зазывать людей в Кирилловку, но у них плохо выходит. Украинцы назвали это праздником в крови.

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