'Праздник на крови': украинцев возмутило состояние оккупированной Кирилловки, где россияне пытаются устроить курорт. Видео

Украинцы возмущены состоянием курортного городка Кирилловка Запорожской области, который оккупировали россияне в начале полномасштабной войны. Людей в разгар пляжного сезона вдоль побережья Азовского моря почти нет, но жители не печалятся и заявляют, что все вернулось к тем масштабам, что были до оккупации.

Видео дня

Видео из Кирилловки опубликовал в TikTok Роман Колесник из Мелитополя, которого жизнь в оккупации более чем устраивает. На кадрах видно, что по городу висят российские флаги, рекламные баннеры тоже на языке оккупантов, впрочем, многих это устраивает, например автора видео.

Сначала он проезжает мимо аквапарка "Остров сокровищ", где на парковке стоит не так уж много автомобилей. Эту зону отдыха россияне осмелились открыть уже почти в конце пляжного сезона. В кадр попал также триколор, который автора видео вообще не смущает.

"Смотрите, открылся аквапарк. Смотрите, машин сколько! На горках люди стоят... Я, честно говоря, думал, людей будет мало, можно идти, чтобы не толпиться, но нет. Странно, конечно, но люди есть. Камера так сильно не показывает", – рассказал мужчина.

Что интересно, оправданием для настоящей малой численности людей стала фраза "Камера так сильно не передает". Автор видео пытался ее вставить повсюду, где можно посеять сомнение о возвращении любой жизни в поселок.

Роман Колесник также показал, в каком состоянии сейчас находится коса Федота – первая линия от моря, на которой раньше бурлила жизнь. Как отмечает автор, в центре поселка людей значительно меньше, поэтому можно понять, что максимальное их количество именно на этой улице. Из популярного в населенном пункте ночного клуба TEXAS доносится российская музыка, но вечером в субботу людей около него немного.

"Ну, разумеется, людей не очень много, но какая-то жизнь есть, я так скажу. Камера не передает. Вот шашлычки даже жарят. Вот TEXAS. Это тот бассейн сейчас – вот видите, веселье. Все нормально. Жизнь продолжается. Но раньше здесь проехать машиной невозможно было", – прокомментировал Колесник.

Украинцев огорчило состояние оккупированной украинской Кирилловки. Некоторые отмечают, что поселок разграбили, а кто-то намекает на проблемы, которые принес с собой "русский мир".

"Август месяц. С открытием!"

"Первая линия на Федотке разграбленной стоит".

"Грустно видеть".

"Грустно, что без автобизнеса приходится сорняки снимать".

"На горках куча движения, аж не пройти".

"Да, камера не показывает. Разграбили первую линию".

"Праздник на крови".

"Как раньше? Вы шутите?"

"Жизнь там замерла, и не так, как раньше. Раньше там пройти невозможно было, а это упадок под оккупацией россиян".

"Покажите хоть одно село, где когда пришла РФ, стало лучше. Везде полное дно".

Ранее OBOZ.UA писал, что россияне жалуются на ужасный отдых в оккупированном Крыму. Мусор, взрывы, высокие цены и мутная морская вода – это все ждет тех, кто решил погреться под солнцем на берегу Азовского и Черного морей.

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