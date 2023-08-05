Как легко уснуть в самолете: пять лайфхаков, которые сделают авиаперелет комфортнее

Авиапутешествия часто могут сопровождаться неудобствами, особенно когда речь идет о долгом перелете и сне в самолете. Смена часовых поясов, перепады давления и ограниченное пространство сиденья – стресс для организма.

Видео дня

Путешественники с опытом знают, как обеспечить комфорт на борту. OBOZREVATEL собрал лайфхаки, которые помогут заснуть, чтобы отдохнуть перед прибытием к месту назначения.

Обеспечьте комфортные условия

Прежде чем ложиться спать, убедитесь, что создали комфортные условия для отдыха. Откройте вентиляционное отверстие сверху, чтобы обеспечить поток свежего воздуха. Также используйте подушку для шеи, маску для сна, беруши или наушники, подавляющие шум. Вместо подушки можно использовать большой шарф, завязав его на шее или укрыться будто одеялом. Некоторые пассажиры берут с собой снотворное, таблетки мелатонина и жевательные резинки.

Оденьтесь удобно

Выбирайте комфортную одежду для сна, которая не будет стягивать тело и мешать движениям. Ослабление шнурков кроссовок перед сном предотвратит пережатие нервов. При ограниченном кровообращении у пассажиров есть меньшая вероятность уснуть.

Избегайте напитков

Выбор напитка играет немаловажную роль в обеспечении хорошего сна. Лучше выбрать обычную воду или травяной чай. Следует избегать алкоголя, кофе и сладкой газировки. Эти виды напитков обезвоживают организм и гарантируют частые походы в туалет.

Выбор места и позы

Хотя выбор конкретного места для полета может показаться дорогой прихотью, однако правильно выбранное сиденье является ключом к тому, чтобы помочь пассажирам уснуть. Всегда лучше избегать сиденья у туалетов, потому что там, как правило, много шума от двери. Лучшее место – у окна, поскольку можно упереться на твердую поверхность и закрыть шторку, чтобы не попадал солнечный свет.

Не стоит скрещивать ноги, так как кровообращение тоже будет нарушаться. Все вещи следует разместить на полке для ручной клади, чтобы было максимально много пространства.

Используйте релаксационные методы

Применение релаксационных методов перед сном обеспечит покой. Попробуйте различные дыхательные техники, медитацию или спокойную музыку для расслабления и подготовки ко сну.

Ранее OBOZREVATEL писал, как получить места в самолете рядом, не доплачивая за это. Бортпроводница поделилась несколькими секретами, которые помогут сэкономить.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel, Threads и Viber. Не ведитесь на фейки!