Как получить места в самолете рядом, не доплачивая за это: стюардесса дала советы

Путешествия за границу могут быть достаточно стрессовыми, особенно для путешественников без опыта или с маленькими детьми. В таком случае следует сидеть рядом с родными или друзьями.

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Управление гражданской авиации говорит о том, что родители не должны платить за места в самолете рядом с детьми. Однако это рекомендация, а не строгое правило. Авиакомпании преимущественно снимают дополнительную плату при покупке билетов, если пассажиры хотят сидеть рядом. Стюардесса Джейн Хоукс рассказала изданию The Express о лучших способах сэкономить и путешествовать рядом с близкими без дополнительных затрат.

"Просто дождитесь посадки на борт, а затем скажите бортпроводникам: "Мы путешествуем вместе и не знали, что нас разделят", пусть сотрудники авиакомпании попросят других пассажиров возле вас, которые могут быть очень покладистыми", – поделилась хитростью стюардесса Хоукс.

Покупка билетов как можно раньше, как правило, позволяет получить не только лучшие места, но и сидеть рядом с спутниками. Даже если регистрация начинается поздно ночью или ранним утром, лучше завести будильник, чтобы успеть.

Большинство авиакомпаний пытаются при распределении мест учитывать потребности людей, которые путешествуют еще с кем-то. Поэтому чаще при наличии свободных мест семью или другую группу намеренно разделять не будут. Впрочем, это не 100% гарантия, однако если хотите сэкономить, придется рисковать. Следите за правилами авиационных компаний, ведь некоторые из них позволяют забронировать место в самолете бесплатно сразу после оплаты билета.

Участие в программах лояльности авиакомпаний может дать предпочтение при выборе мест в зависимости от статуса и уровня членства. Некоторые авиакомпании предлагают специальные тарифы с возможностью зарезервировать место бесплатно. Впрочем, нужно предварительно посчитать, выгодно ли покупать билет, предусматривающий бонусы, или дешевле оплатить услугу отдельно.

Например, Ryanair предлагает приобрести семейный пакет, который включает бесплатное бронирование для детей не более 12 лет и возможность взять дополнительный багаж. Тем не менее, пакет Value выгоднее, чем тариф Regular, если услуги приоритетного размещения на борту, багажа и мест добавлять отдельно. Иногда это позволяет сэкономить семье более 80 евро.

В то же время, Norwegian Air предлагает тариф "LowFare+", как улучшение стандартного. Он включает в себя бронирование мест и регистрацию багажа бесплатно, вместо 25 евро.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал какие места лучше выбирать в самолете. Пилот раскрыл секрет, где удобнее всего сидеть.

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