Как быстрее получить свой багаж в аэропорту: хитрости, о которых многие не знали

Ожидания чемоданов на багажной ленте в аэропорту – потерянные драгоценные минуты отпуска. Путешественники с опытом имеют несколько лайфхаков, как получить багаж в первую очередь.

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К примеру, сначала выдают вещи тем, кто зарегистрировался на рейс последним, поскольку их кладут у выхода из багажного отсека. OBOZREVATEL рассказывает практические советы, которые могут помочь обеспечить быстрое получение багажа по прилету.

"Сумки всегда загружаются от носа самолета к хвосту, поэтому, если вы зарегистрируетесь последними, ваши сумки окажутся в последней коляске с багажом, поэтому и будут вывозить их первыми по прилету", – поделился Томас Ло Счуто, работник пандуса и агент по выходу на посадку в аэропорт.

Некоторые авиакомпании позволяют пассажирам доплачивать за доставку багажа в первую очередь. Эта схема лояльности предусматривает отдельную багажную карусель, где будет всего несколько чемоданов, владельцы которых заплатили за эту услугу.

На стойке регистрации можно попросить наклейку на чемодан с пометкой о том, что внутри хрупкое содержимое. Это означает, что его загрузят на борт отдельно и выдадут непосредственно в руки в первую очередь. Этот лайфхак также избавит от непредвиденной потери багажа во время его получения.

Следует учитывать размеры и объем багажа, указанный авиакомпанией при покупке билетов. Большие или перегруженные чемоданы могут задержать их получение в аэропорту вашего места назначения.

Некоторые авиакомпании создали мобильные приложения, позволяющие следить за статусом багажа. Таким образом можно узнать, когда он был загружен в самолет, а также получить сообщение о его прибытии на багажную ленту.

Ранее OBOZREVATEL писал об ошибках в аэропорту, из-за которых пассажиры часто опаздывают на рейсы.

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