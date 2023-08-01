Шесть ошибок в аэропорту, из-за которых вы рискуете опоздать на рейс: никогда не делайте так

Опоздать на самолет – обычное дело для многих путешественников. Впрочем, за пропущенный рейс авиакомпания не платит никакой компенсации и предстоящее путешествие рискует быть полностью испорченным.

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Статистика свидетельствует, что 8% людей, пользовавшихся самолетами, ежегодно пропускают свои рейсы. Причин этому может быть множество. OBOZREVATEL рассказывает о самых распространенных ошибках, которые допускают пассажиры.

Одной из самых распространенных ошибок является то, что пассажиры ориентируются на время вылета самолета, а не на время посадки. Разница примерно 20 минут, но если подойти к гейту во время вылета – на борт уже никто не пустит.

Время, проведенное в зоне "duty&free", обычно пролетает незаметно, как и пропущенный самолет. Пассажиры думают, что у них достаточно времени на покупки. Международные аэропорты славятся огромной зоной для развлечений и перемещения между гейтами может длится долго.

Алкоголь – недруг пассажиров, которые рискуют пропустить рейс. Люди в барах аэропорта обычно не следят за временем и настолько увлекаются разговорами с друзьями, что не слышат как их из громкоговорителя разыскивает авиакомпания.

Потеря билета или паспорта в аэропорту – распространенная история. Следует хранить документы в безопасном месте. Не будет лишним сделать копии, поскольку утрата посадочного талона или другого документа может задержать полет.

Пассажиры также часто путают терминалы, из которых улетает их рейс. Если зарегистрироваться он-лайн и прийти в аэропорт с готовым посадочным талоном – автоматический сканер пропустит в любой терминал. А вот уже у залов вылета будут неприятности, как перевести пассажиров, которые прошли таможенный контроль, в другой терминал.

Отсутствие документов на въезд или выезд – одна из распространенных ошибок. Убедитесь, что есть все необходимое, включая паспорт, визы и разрешения на выезд детей. Это ответственность пассажиров, а не сотрудников авиакомпаний.

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