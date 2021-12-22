Впервые за границу: 7 лайфхаков для туристов-новичков

Исследовать другую страну очень интересно и увлекательно. Однако как подготовиться к поездке и что нужно учесть, если это только первый опыт такого путешествия.

OBOZREVATEL подготовил 7 лайфхаков, которые сделают ваш первый тур за границу легким и комфортным.

Прежде всего, нужно позаботиться о сборе всех необходимых документов для поездки. Для большинства стран Европы – это только загранпаспорт. Но лучше возьмите с собой государственное удостоверение личности, идентификационный номер, банковскую выписку за 6 месяцев. Все в двух экземплярах: бумажном и электронном. В случае возникновения каких-либо проблем эти документы могут вам понадобиться.

Видео дня

В настоящее время требуют наличие ПЦР-тестов и COVID-сертификата. Обратите на это внимание и изучите правила въезда на территорию страны до начала поездки.

Едете вы на день или на месяц, в любом случае внимательно отнеситесь к сбору вещей. Не выгребайте весь шкаф. Скорее всего, вам понадобится не столь уж большой перечень одежды (в зависимости от сезона):

теплая кофта;

2 футболки;

2 пары штанов;

нижнее белье;

2 пары обычных носков;

2 пары теплых носков;

2 набора сезонной одежды.

Среди других вещей должна быть аптечка, сменная обувь, головной убор, солнцезащитные очки, крем от солнечных ожогов, маленькое полотенце, дорожный набор косметики и необходимые предметы личной гигиены. При необходимости уложите легкие перекусы, которые не испортятся в пути. Помните, что в самолет не разрешено брать жидкости в таре объемом более 100 миллилитров. Это касается воды, шампуней, кремов, дезодорантов, соусов и даже пищи.

Большинство туристов, впервые едут в другое государство, боятся пограничного контроля. Однако на самом деле там ничего страшного нет. Приготовьте заранее необходимые документы, будьте вежливы, кратко и по существу отвечайте на все вопросы. Тогда никаких проблем не должно быть.

Не бойтесь, если вас попросят повторно пройти рамку металлоискателя или снять ботинки. Это стандартные процедуры, и вас никто не собирается забирать в тюрьму. Конечно, если вы не перевозите что-либо запрещенное. Перед поездкой внимательно перечитайте перечень вещей, которые нельзя ввозить на территорию выбранного государства или вывозить из него.

По статистике, самолет считается наиболее безопасным видом транспорта. Однако для тех, кто летит впервые, это часто становится большим стрессом. Для успокоения в дороге нужно обеспечить максимальный комфорт. Для этого выполните несколько условий:

наденьте компрессионные носки, которые снимут напряжение с ног;

включите в наушниках любимую музыку;

возьмите подушку для шеи и поясницы;

не забудьте о теплой кофте;

прихватите на всякий случай таблетки от укачивания.

Знать языки всех стран мира просто невозможно. Обычно спасает английский. Однако не беспокойтесь, если вы не владеете им. Сейчас существует множество онлайн-переводчиков, которые помогут вам в пути. Если роуминг обходится слишком дорого, воспользуйтесь оффлайн версиями этих программ. С помощью таких приложений вы можете объяснить, какая помощь вам нужна, что вы хотите спросить или приобрести.

Желательно заблаговременно позаботиться о том, как вы попадете в место жительства. Большинство отелей предлагает бесплатный или платный трансфер. Об этом можно узнать у администратора. Однако если такой опции нет, можно добраться общественным транспортом или вызвать такси. Расписание движения автобусов есть на официальных сайтах аэропортов или у выхода из них. Машину же вызвать можно через международные системы, работающие почти по всему миру.

Гулять по городу самостоятельно или нанимать гида – это ваше дело. Но если вы решили остановиться на втором варианте, то лучше не соглашайтесь на экскурсии от отеля. Они часто значительно дороже рыночных цен. Лучше найдите бюро в интернете, которое совершает прогулки на вашем языке. Или загрузите приложения для самостоятельного ознакомления со страной. Они могут быть бесплатными или же иметь разные абонентские платы.

Главное – не беспокойтесь и ваше путешествие пройдет прекрасно. Для подготовки к туру за границу вам могут быть интересны эти темы: