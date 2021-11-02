Собираемся в путешествие: 10 полезных приложений для туристов

В путешествиях надо быть во всеоружии. Хорошо, что все необходимое сейчас под рукой – в наших смартфонах. OBOZREVATEL подобрал 10 приложений, которые облегчат жизнь каждому туристу.

Поиск билетов

Aviasales – это сервис для поиска дешевых авиабилетов. Приложение быстро подбирает вам удобные варианты перелета и сортирует их по цене. Есть возможность "подписаться" на билет и следить за тем, как меняется его цена, чтобы не пропустить выгодный вариант.

Видео дня

Busradar – удобное приложение для бронирования билетов на автобусы. Сервис работает по всей территории Европы и помогает выбрать лучший рейс по самой низкой стоимости.

Бронирование номеров

Booking. com – известный сайт для поиска отелей. С ним не стоит волноваться, что вас обманут с жильем или что условия будут не такими, как написано. Сервис предлагает только проверенные номера и предоставляет скидки постоянным клиентам.

Airbnb – еще одно приложение, которое помогает найти жилье на время отпуска. Здесь есть миллионы вариантов размещения на любые даты, запросы и место. К тому же, сервис показывает интересные заведения рядом.

Офлайн-карты

Maps.me – это офлайн-карта с пошаговой навигацией и высокой детализацией. Маршруты включают не только официальные данные, но и отзывы пользователей и местных экспертов.

Offline Maps – удобное приложение для туристов, которое прокладывает маршруты, показывает достопримечательности рядом с фотографиями и описанием, помогает подобрать кафе и супермаркеты.

Онлайн-гиды

Izi.travel – аудиогид, который создают сами пользователи. Вы можете выбрать одну из сотен экскурсий, вставить наушники в уши и гулять новым городом в сопровождении интересного рассказа о нем.

Tours&Travel – это путеводитель, состоящий из тысяч фотографий, описаний и отзывов. Им уже пользуются 35 млн человек по всему миру.

Поиск заведений

TripAdvisor – это платформа, которая объединяет отзывы о ресторанах, гостиницах и достопримечательностях. Благодаря этому вы можете узнать мнение людей о тех или иных объектах и спланировать свой отпуск.

Flush – это, наверное, самый полезный сервис для всех туристов. Он показывает, где в городе находятся общественные туалеты. Согласитесь, хорошая функция в путешествии.

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