Странные законы Австралии, за нарушение которых вас точно накажут

Австралия – настолько удивительна, что многим хочется подробнее узнать о ее жизни. Но есть такие факты, которые удивляют всех без исключения.

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Это касается и некоторых местных законов. OBOZREVATEL подобрал несколько ярких примеров.

1. В Австралии нельзя пылесосить ночью, а также громко заниматься уборкой: шуршать посудой, передвигать вещи, забивать гвозди. За все это можно получить штраф в размере $30.

2. Хранить большие запасы картофеля дома запрещено. Особенно это касается регионов, где процветает фермерство. Так к жителям страны могут в любой момент наведаться полицейские. Если в доме найдут более 50 кг этих овощей, нужно будет заплатить $5000 или доказать, что все было приобретено законно.

3. Здесь нельзя публиковать в сети неправдивую информацию о себе. Это касается всего: возраста, пола, профессии, семейного положения, уровня заработка и даже фотографий. Таким образом власти пытаются обезопасить граждан от онлайн-мошенничества. Нарушителей могут заключить в тюрьму на срок до 6 месяцев.

4. Нельзя "знакомиться" с голубями. Их здесь до сих пор периодически используют для обмена письмами. Поэтому, поймав птичку, вы можете нечаянно раскрыть тайну переписки. За это нужно будет заплатить $250.

5. Здесь запрещено колдовать. Даже гадание на кофейной гуще может быть приравнено к мошенничеству и незаконной деятельности. За это вас могут оштрафовать на $800.

6. Вы представляете, как можно закрыться в холодильнике? А здесь это, пожалуй, очень распространенное явление, раз власти запретили арендовать и продавать технику, которую нельзя открыть изнутри.

7. В Австралии достаточно строго относятся к использованию нецензурной лексики в публичных местах. Так исполнителям нельзя произносить ненормативные слова при выступлениях. Первый раз за это могут посадить сроком до 2 месяцев. А при повторном нарушении можно лишиться свободы на несколько лет.

8. В стране не разрешают мешать проведению свадеб и похорон. Громко говорить, отвлекать участников процессий и устраивать потасовки здесь незаконно. За это предусмотрен штраф – $10 000. Если у нарушителя таких денег нет, его могут отправить за решетку на 2 года.

9. Оставлять автомобиль с разблокированной дверцей тоже нельзя. Это сделано для того, чтобы снизить уровень преступности в стране. Так что за невнимательность придется заплатить целых $800.

10. Иметь какие-либо дела с пиратами также незаконно. Не следует продавать им продукты или боеприпасы, а также нельзя вступать с ними в сговор. И хотя эти морские преступники не появлялись в стране уже десятки лет, постановление еще не действует. Так что за это вас могут посадить на 10 лет.

Ранее OBOZREVATEL писал об удивительных законах Великобритании и других стран мира.

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