Коровы на улице Лондона и не только: 12 странных законов Великобритании, которые до сих пор существуют

Великобритания – страна с древней историей, оберегающая свои традиции и нормы. Поэтому здесь очень тяжело менять какие-либо постановления. OBOZREVATEL подобрал 12 странных законов, еще существующих в монархии.

1. Нельзя выгуливать коров на улице с 10 утра до 7 вечера. В другое время можете ходить со своими "любимцами" хоть по центру Лондона.

2. Запрещено заходить в Парламент в рыцарских доспехах. Соответствующее постановление действует с 1313 года и его до сих пор не отменили.

3. Запрещается играть в азартные игры в публичных библиотеках. Так что постарайтесь не брать с собой карты, нарды и не делайте ставки. Даже в шутливой форме.

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4. Запрещено выбивать ковры в Лондоне после 10 утра. Кстати, это же закон не позволяет стирать вещи на улице.

5. Нельзя использовать лосося при странных обстоятельствах. Никто, вероятно, не знает, что это значит. Но такое решение действует уже более 160 лет.

6. Вы не сможете в Великобритании полакомиться фруктом из соседcкого дерева, даже если этот плод упал в ваш сад. По закону вы должны вернуть его владельцу.

7. Даже не думайте наклеить марку с изображением королевы верх ногами. Или же совершить еще большее преступление – выбросить потрепанный портрет монархини. Это может расцениваться как государственная измена.

8. В некоторых регионах во время работы нельзя говорить о погоде, детях и отпуске. Чтобы обсудить эти важные темы, нужно записать время начала и конца разговора. За этот период вам не будут платить зарплату.

9. Нельзя выдавать себя за пенсионера из Челси. Не знаем, какие преимущества дает эта роль, но притворяться пожилым человеком не советуем.

10. Не разрешается подвешивать свою кровать за окном и тем более спать в таком положении.

11. Женщинам законом запрещается есть шоколад в общественном транспорте. А 25 декабря вообще никто не может полакомиться сладкими пирожками.

12. Детям до 10 лет в Великобритании нельзя смотреть на оголенный манекен.

Большинство из этих законов были приняты несколько веков назад и, по сути, никто им не следует. Тем не менее, они все еще существуют в законодательстве Великобритании.

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