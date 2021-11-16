Штраф за громкий секс и запрет забивать гвозди грудью: подборка шокирующих законов

Мир быстро меняется, так что законодательная система просто за ним не успевает. Поэтому в каждой стране существуют десятки нелепых и, на первый взгляд, глупых правил. OBOZREVATEL собрал самые смешные из них.

Драться подушками в Германии – это вам не игрушки, а настоящее нападение "пассивным оружием". Конечно, за это вас не посадят, однако могут сделать предупреждение.

Если вы любите водить автомобиль совершенно голым, то вас ждет штраф в размере 40 евро.

Устроить вечеринку с друзьями в воскресенье – вне закона. Дело в том, что в выходной у немцев "день тишины". Вам нельзя громко слушать музыку, смотреть телевизор или даже говорить по телефону. А если вы еще начнете заниматься любовью очень громко, то вас могут оштрафовать на сумму от 15 евро. А за повторное нарушение придется заплатить более 200 тысяч евро.

Видео дня

В этой стране очень популярны домашние свинки. Называть их можно как угодно, но не Наполеонами.

Во Франции можно жениться на покойниках. Интересно, что прецедентом для этого решения стала страшная трагедия – прорыв дамбы в небольшом городе, унесший жизни 400 человек. Среди них был мужчина, только что сделавший предложение любимой. Невеста была так убита горем, что уговаривала президента узаконить их союз хотя бы формально. После нескольких месяцев был принят соответствующий закон.

А вот развестись французы могут, если один из пары начал много курить, смотреть футбол или много общаться с епископом. Все это считается интеллектуальной изменой.

Если у вас возникло непреодолимое желание перейти дорогу с собакой во рту, то постарайтесь сдержаться. Это совершенно незаконно в Бельгии.

Если в Германии оружием считается подушка, то в этой стране – снежки. Играть зимой со снежными шариками запрещено и за это можно получить штраф.

Бельгийским студентам тоже приходится нелегко. Их могут не допустить к экзамену, если они неожиданно умрут возле деканата.

Даже не думайте в этой стране использовать женщину в качестве зубочистки, потому что можете попасть в тюрьму.

Если у вас грудь больше 5 размеров, не используйте ее как молоток в Индонезии, за это полагается штраф.

Будьте внимательны во время еды и старайтесь не моргать, потому что это запрещено законом этой удивительной страны.

Вы будете в шоке, но здесь нельзя чистить зубы носком. Поэтому выкручивайтесь, как хотите.

В стране запрещено некрасивым женщинам загорать на пляже без верхней части купальника. Только здесь нет объяснений, по каким критериям определяется уровень привлекательности.

Бразильским мужчинам не разрешают называть собак именами своих жен.

Большинство этих законов, по сути, никто не выполняет. Но они все же существуют, поэтому лучше не проверять на них свою удачу.

Ранее OBOZREVATEL писал: