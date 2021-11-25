Как обнаружить скрытую камеру в отеле или съемной квартире Airbnb: лайфхаки от эксперта

TikTok-блогер Маркус Гатчинс, который является экспертом по видеонаблюдению, рассказал, где чаще всего могут прятать камеры в гостиничных номерах или съемных квартирах. Такая "шпионская" техника может быть замаскированна под будильники, зеркала и даже сигнализаторы дыма.

Ролик с советами, ставший вирусным, Маркус обнародовал в личном TikTok-аккаунте malwaretech. С момента публикации запись набрала уже более 30 миллионов просмотров (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

В своем ролике эксперт показал пустой номер, который он предварительно заполнил маленькими скрытыми камерами. На первый взгляд кажется, что в комнате нет ничего необычного.

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Маркус подчеркнул: если вы подозреваете слежку, сперва нужно попытаться найти технику, снимающую самые интересные для "шпиона" места: как ванная комната и кровать, либо же рабочее место.

В случае, если какие-то предметы вызывают подозрение, эксперт озвучил лайфхак для проверки:

"Один из способов узнать, является ли устройство камерой, – это посветить на него ярким светом. Если он попадет в объектив, то даст голубоватое отражение".

Маркус продемонстрировал этот метод на цифровом радио-будильнике, на котором, когда луч света светит прямо на экран, явно видна линза камеры.

Блогер отметил, что лайфхак со светом можно проверить на смартфоне. Если посветить на него ярким светом, можно увидеть, как подсвечивается камера. Обычно это работает только на фронтальной камере, так как задняя оснащена ИК-фильтром.

Как писал OBOZREVATEL: