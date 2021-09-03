Стюардесса рассказала, чего нужно остерегаться в гостиницах. Видео

Американская стюардесса Кэт Камалани поделилась хитростями проживания в отеле, и рассказала на что стоит обратить внимание. По ее словам, в номере лучше не пить из стеклянной посуды и не брать голыми руками пульт от телевизора.

Об этом она сообщила на своей TikTok-странице, которая насчитывает 745 000 фолловеров. Кэт рассказала, что персонал отеля часто не соблюдает санитарные нормы, поэтому вы не можете быть уверенными, что ваш стакан вымыт должным образом (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницу).

Блогерша рекомендует использовать упакованные пластиковые стаканы вместо стеклянных и обертывать пульт в полиэтиленовый пакет перед использованием. Если вам не предлагают готовый завтрак, возьмите с собой пакетик овсянки и приготовьте ее прямо в номере. С этими советами согласились подписчики стюардессы и даже работники отелей.

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"Как бывшая уборщица в отеле, подтверждаю, что нас заставляли мыть посуду теми же тряпками, которыми мы моем туалет", "Я работал в гостиничном бизнесе 25 лет и согласен со всем, что вы говорите", - пишут комментаторы под видео.

Напомним, что Кэт Камалани стала известной в интернете благодаря секретам авиакомпаний и лайфхакам, которыми она часто делится со своей аудиторией. Ее Instagram насчитывает более 100 000 подписчиков.

Так, OBOZREVATEL недавно писал, что стюардесса назвала вещь, без которой она не садится в самолет и, что красная помада, которую часто выбирают бортпроводницы для своего макияжа, непосредственно связана с безопасностью пассажиров самолета.