Рубашки и платья: для авиапассажиров предложили ввести особенный 'дресс-код', идея вызвала бурные споры

Житель Сиэтла, штат Вашингтон, США, Кристофер Эллиотт часто путешествует, о чем пишет в авторской колонке для газеты Seattle Times. В одной из своих последних статей он призвал ввести правила, касающиеся одежды пассажиров самолетов. Внедрение специального "дресс-кода", по мнению колумниста, поможет сделать людей на борту "более уважительными".

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Так, руководствуясь личными наблюдениями, Эллиотт пришел к выводу, что многим авиапассажирам не мешало бы улучшить свои манеры во время перелета. Особенно его удручают соседи, которые снимают обувь и носки в салоне. Своим предложением касательно введения "дресс-кода" американец поделился в колонке Seattle Times.

"Пришло время ввести дресс-код для пассажиров авиакомпаний. Серьезно. На борту самолета наблюдается резкое ухудшение манер. Пассажиры и некоторые психологи считают, что если люди оденутся перед полетом, они будут более уважительными и менее склонными к грубости", – написал путешественник.

Эллиотт попытался объяснить читателям, что он подразумевает под "дресс-кодом" для путешествий самолетом. В конце концов он предложил "облегченный вариант делового повседневного костюма".

"Люди должны носить длинные брюки, рубашки с воротником, платья. Пожалуйста, никаких босых ног или футболок с оскорбительными логотипами. Одевайтесь скромно и уважительно. Помните, вы находитесь в общественном месте", – высказался колумнист.

Большинство интернет-пользователей остались недовольны таким предложением. Они считают, что подобная инициатива носит дискриминационный характер. Некоторые попытались объяснить, что проблема авиаперелетов не в одежде пассажиров, а в условиях самих самолетов.

"Дресс-код, серьезно? Как насчет того, чтобы предоставить пассажирам достаточно места для сидения и не подавать чрезмерное количество алкоголя?", – написал под статьей один из возмущенных комментаторов.

Другие юзеры комментировали: "Колумнист просто мечтательно размышляет о том, какими были бы полеты, если бы бедных людей не пускали в самолет", "Этому парню нужно завести свой собственный самолет, где он сможет устанавливать все произвольные правила, какие захочет, и оставить остальных в покое".

Впрочем, в сети разгорелась целая дискуссия. Нашлись и те, кто с позитивом встретил идею Эллиотта: "Восторженное "ДА" требованию носить длинные рукава и длинные брюки. Контакт кожи с кожей незнакомых людей во время многочасового полета? Фу", "Бортпроводники и агенты на выходе будут относиться к вам лучше, если вы будете хорошо одеты. Пассажиры будут благодарны вам за это".

Тем временем сами бортпроводники рекомендуют носить свободную одежду вместо обтягивающих рубашек и длинных брюк, поскольку комфорт для пассажиров гораздо важнее внешнего вида. Ограничивающую одежду лучше оставлять в чемоданах, поскольку все, что слишком сильно обтягивает кожу, может вызвать судороги, отеки и боль.

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