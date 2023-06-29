Эти вещи не дадут вам заснуть в самолете: опытный пилот раскрыл три секрета, как выспаться в эконом-классе

Для многих пассажиров сон – спасение во время долгого и изнурительного перелета. Однако этому могут препятствовать самые разные факторы, о которых путешественники часто не задумываются. Опытный пилот дал три совета, как выспаться в эконом-классе, и рассказал, что может мешать крепкому сну.

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Лайфхаками он поделился с редакторами сайта Newsweek. Заметим, что о своем сне лучше подумать заранее и подготовиться к перелету (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Неправильное место

Поза и качество сна напрямую зависят от места в самолете, поэтому лучше выбрать его заранее. Если есть возможность, пилот рекомендует купить билет на место у окна, ведь на стену можно опереться и устроиться поудобнее. Также собеседник советует сесть в той части самолета, где редко ходят люди, то есть подальше от прохода или туалета, чтобы другие пассажиры случайно вас не разбудили.

Неудобная одежда

Не зря авиакомпании советуют одевать во время перелета удобные вещи. Спать в спортивном костюме или свободной одежде будет удобнее, тогда как ремень, корсет и другие жесткие элементы гардероба могут мешать уснуть и давить во время отдыха.

Тяжелая пища

Обычно в самолете подают питательную и жирную пищу, чтобы пассажиры были сыты в течение всего перелета, но пилот не рекомендует есть ее перед сном. Поесть следует перед рейсом или выбрать легкий перекус, чтобы полный желудок не мешал крепкому сну.

Пилот также порекомендовал взять с собой подушку, чтобы подложить под голову или спину. Комфорт очень важен для того, чтобы выспаться.

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