Стало известно, почему в самолетах почти всегда синие кресла

Вы, наверное, замечали, что авиакомпании в большинстве случаев отдают преимущество синему цвету: в обивке кресел, форме стюардесс и стюардов, рекламных вывесках. Стало известно, почему так происходит.

Многие исследования в области психологии показали, что синий – это цвет спокойствия и доверия. В окружении него человек чувствует себя более уверенно и защищенно. А именно такое состояние должно быть у пассажиров самолёта.

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В 1980-х годах некоторые авиакомпании решили сделать обивку кресел красной, так как это придаёт более богатый вид салону. Но этот эксперимент быстро провалился. Тёплые цвета часто вызывают раздражительность пассажиров, а красный ещё и провоцирует агрессивное поведение. Так что от этой идеи быстро отказались.

Комфорт пассажиров зависит не только от цвета кресел, но и от материала обивки. Считается, что для длительных перелетов лучше всего использовать натуральные дышащие ткани. Они не вызывают излишнее потоотделение и раздражение на коже. Но некоторые компании отдают преимущество искусственной коже, так как на ней не остаются пятна и она достаточно долго сохраняет хороший вид.

Ранее OBOZREVATEL писал: