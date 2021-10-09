В Кирилловке зафиксировали редчайший природный феномен "прибрежный капучино". Фото

На Азовском море в Кирилловке местные жители зафиксировали редкий природный феномен, так называемый "прибрежный капучино". Он получил такое название из-за морской пены, которая похожа на кофейный напиток.

Соответствующие фото опубликовали в Telegram-канале "Это Запорожье". Такое явление встречается в южном полушарии, в Африке и Австралии (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

"В Кирилловке зафиксировали природное явление под названием Cappuccino Coast или “прибрежный капучино", – говорится под фото.

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Ученые объясняют феномен просто большим скоплением морской соли, водорослей и различных отходов. В результате воздействия ветра и сильных течений все это взбивается в пену, а затем выносится на берег. "Прибрежный капучино" не несет опасности для людей, однако пользоваться водой с таким количеством пены не рекомендуется.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в морском порту Одессы заметили огромное количество медуз. Местные жители массово делятся соответствующими кадрами в социальных сетях.