Лучшие направления для дайвинга, где можно увидеть исчезающие виды морских жителей

Если вы думаете, что дайвинг – это просто хобби, вы сильно ошибаетесь. Благодаря этому занятию люди могут сохранить некоторые виды морских жителей, находящихся на грани исчезновения. Как именно? Всё очень просто!

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Ежегодно бизнес уничтожает редкостных рыб ради денег. Если же в регионах, где живут эти морские животные, обустраивают дайвинг-курорты, то отлов усложняется по целому ряду причин. Поэтому держите подборку направлений, которые можно посетить не только для развлечения, но и для сохранения уникальных представителей фауны.

Острова Ревильягихедо (Мексика)

Не зря этот курорт так обожают дайверы. Здесь во время каждого погружения можно встретить дельфинов, акул, китов и сотни других морских жителей. Но приезжают сюда ради гиганта, которого практически невозможно увидеть ни в одном другом уголке планеты: ската из рода манта. Этих животных называют "морскими дьяволами" из-за их огромного размера, который может испугать любого. Однако в большинстве случаев для людей они не представляют опасности.

Передвигаются эти скаты благодаря плавникам, похожим на крылья. Их размах может достигать семи метров. Благодаря такой структуре тела животные с легкостью одолевают большие расстояния в поисках хорошего места для охоты. Периодически их можно заметить рядом с коралловыми рифами.

Также вблизи островов можно увидеть акулу-молот и другие виды животных, находящихся на грани исчезновения. Лучше всего для путешествия выбрать период с ноября по май.

Остров Кокос (Коста-Рика)

Если вы любите экстремальный дайвинг, то вам нужно выбрать для отпуска остров Кокос. Именно здесь можно полюбоваться целыми стаями акул, у которых есть странная привычка: днем они спокойно плавают в этих водах и практически никого не трогают, а уже ночью выходят на охоту.

Конечно, существуют свои риски, поэтому хорошо обдумайте, насколько удачно это место для погружения. Однако не забывайте и о том, что именно в этих местах можно чаще всего увидеть зубчатую акулу-молота, популяция которой стремительно уменьшается.

Дело в том, что Кокос расположен в так называемом треугольнике молотоголовых акул, где проживает самое большое количество представителей этого вида.

Марса Алам (Египет)

Вы когда-нибудь слышали о растительноядных морских млекопитающих дюгоней и ламантинов? Эти животные уже давно находятся под угрозой исчезновения. Дело в том, что они проживают на мелководье. Из-за экологических проблем вода здесь каждый год становится все грязнее, исчезает растительность, которой и питаются эти красавцы.

Однако на курорте Марса Алам дайверы часто подмечают дюноней и ламантинов. Они не боятся людей и не представляют для них угрозы, поэтому наблюдать животных можно с довольно близкого расстояния.

Канарские острова (Испания)

Ежегодно этот курорт принимает тысячи туристов, но немногие из них знают, что совсем рядом с берегами островов можно увидеть редких акул-ангелов. Эти морские жители настолько уникальны, что оберегаются на законодательном уровне. За попытку их отлова можно не только получить значительный штраф, но и попасть в тюрьму.

Кроме того, дайверы выбирают этот курорт, чтобы полюбоваться сразу пятью видами скатов: обычным, круглым, мраморным, орлиным и скатом-бабочкой. Они проживают и в других регионах нашей планеты, но от того встреча с ним не менее интересна для ценителей погружений.

Филиппины

Теплое и живописное море Филиппин делает это направление идеальным для дайверов. Особенно если вспомнить, что здесь можно увидеть китовых акул, мант и исчезающие виды кораллов. Так что лучшего места для погружения не найти.

Одним из популярнейших среди дайверов курортов уже долгое время остается Молапаскуа. Здесь можно погрузиться с селедочной акулой, популяция которой ежегодно становится все меньше. Да и вообще это направление практически гарантирует вам встречу с находящимися на грани исчезновения морскими жителями.

Мальдивы

Этот курорт идеально подходит для многих видов водного спорта, в том числе для дайвинга. Вблизи островов обитает так много гигантских рыб, что встреча с ними практически гарантирована. Здесь можно увидеть китовые акулы, которые с 2016 года находятся в перечне животных, находящихся под угрозой исчезновения. Дело в том, что их незаконно вылавливают ради плавней считающихся невероятно дорогим деликатесом. Поэтому, пока есть возможность насладиться грациозностью этих акул, нужно ехать на Мальдивы.

Гавайи (США)

Этот курорт является домом для 9 видов животных, охраняемых законодательством США. В частности, речь идет о черепах логгерхел, зеленых морских черепах, гавайских тюленях-монахах, финвалах, кашалотах, синих китах и т.д. Конечно, одновременно вы их вряд ли увидите. Однако есть большой шанс встречи с кем-нибудь из этих прекрасных морских жителей.

Кстати, тюлени-монахи часто отдыхают прямо на пляже. Но не рекомендуем к ним близко подходить, ведь они могут увидеть у вас опасность и вести себя очень агрессивно.

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