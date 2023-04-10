Лайфхаки, которые облегчат перелет с ребенком на самолете

С какого возраста можно летать с ребенком на самолете? Малыш должен сидеть на руках или в отдельном кресле? Как выбрать наилучшие места? Это лишь небольшой процент вопросов, волнующих родителей перед перелетом. Ответы на них в подборке OBOZREVATEL.

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С какого возраста детей допускают на рейс?

В самолет пускают даже с новорожденными малышами. Однако некоторые авиакомпании требуют наличия справки от педиатра о состоянии здоровья ребенка и письменного отказа родителей от претензий в случае плохого самочувствия ребенка во время перелета.

Можно ли сажать детей на руки?

На руках позволяют держать детей младше 2 лет. При этом родители обязаны пристегивать маленьких пассажиров специальными ремнями, когда этого требуют правила авиакомпании.

До скольких лет не нужно покупать отдельный детский билет?

Здесь все зависит от перевозчиков. Общих норм по этому вопросу нет. Большинство компаний позволяет не платить за детей до двух лет, если весь полет они будут находиться на руках у родителей. Другие могут потребовать отдельный билет.

Безопасно ли держать детей на руках?

Работники авиакомпаний сходятся на том, что лучше сажать малышей в отдельное детское кресло, которое крепится к обычному. При этом родители могут взять собственную люльку или попросить такую у бортпроводника. Дети старше 2 лет однозначно должны иметь отдельное место и специальные ремни безопасности, рассчитанные на их рост и вес. Это позволит максимально защитить ребенка во время полета от травм и повреждений.

Можно ли брать детское питание в самолет?

Общие правила говорят, что на борт нельзя проносить какие-либо сосуды с жидкостью, объем которых превышает 100 мл. Однако само детское питание является исключением в этом случае. Можно брать с собой необходимое количество пищи и напитков, которые обеспечили бы комфортное пребывание малыша в самолете. Также можно взять в ручной клади пеленки, подгузники, средства личной гигиены. При наличии болезней, требующих приема медикаментов по времени, разрешается пронести лекарства. Но на них должен быть рецепт.

Какие места лучше выбрать?

Для полета лучше всего походят места с самого переда, у окна и рядом с туалетами. В первом и последнем случаях у родителей будет больше места для размещения детей, а также возможность установить люльку. Места рядом с иллюминаторами лучшие для того, чтобы отвлекать и успокаивать малышей.

Ранее OBOZREVATEL писал, как выбрать самое лучшее место в самолете и что можно брать с собой на борт.