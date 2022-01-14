Что нельзя брать с собой в самолет: список правил

Как же грустно наблюдать за тем, как из вашей ручной клади достают вещи и выбрасывают их в помойку. И даже пожаловаться некому, потому что все авиакомпании предупреждают о списке запрещенных вещей, которые нельзя проносить на самолет.

OBOZREVATEL собрал для вас список того, что лучше оставить дома.

Все правила перевозки очень трудно запомнить. Тем более что они изменяются в зависимости от стран, между которыми осуществляется соединение, внутренних правил компании и дополнительных обстоятельств. Однако есть вещи, которые вас точно заставят выбросить перед посадкой ручной клади:

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взрывоопасные и легковоспламеняющиеся вещества (фейерверки, патроны, топливо, алкоголь с содержанием спирта более 70%, зажигалки, спички и баллончики с краской или керосином);

токсичные вещества (различные химикаты, радиоактивные компоненты и т.п.);

огнестрельное и холодное оружие, а также их реплики и имитации (пистолеты, травматическое оружие, детские автоматы, все острые и режущие предметы, включая бритву и маникюрные ножницы);

бутылки с жидкостью более 100 мл и общим объемом более 1 литра (шампуни, дезодоранты, косметические средства, жидкая пища, вода, соусы и т.п.);

алкогольные напитки (исключением являются товары из дьюти-фри).

В разных странах есть свои особенности, связанные с авиаперевозками. Самые смешные из них:

Из Турции нельзя вывозить ракушки и камни, собранные на пляжах, а также сувениры общей стоимостью более 5 тысяч турецких лир. Работники таможни будут проверять все чеки, особенно на дорогие покупки (ковры, драгоценности и дизайнерские вещи).

Из Туниса вы не заберете лекарства, кожаные изделия, сувениры из пальмового дерева и национальную валюту. Итак, обменивайте деньги до приезда в аэропорт.

В Доминикане придется оставить все артефакты, которые вы нашли во время дайвинга. Красивые ракушки и местные монетки в самолет тоже лучше не пытаться пронести.

Таиланд, пожалуй, имеет самый длинный список. Отсюда нельзя забирать статуэтки Будды, выше 13 сантиметров, кораллы и ракушки, дуриан и кокосы, песок и цветы в горшке. При этом вы можете взять растение без земли в пакетике или баночке.

Вьетнам серьезно относится к вывозу чучел разных морских жителей, кораллов, экзотических цветов, птичьих гнезд и яиц. Также в самолет не пропустят со знаменитым местным рыбным соусом. Если он хоть чуть-чуть разольется, придется менять всю обшивку в салоне.

В зависимости от пунктов отправления и назначения могут быть ограничены перевозки сувенирной продукции, табачных изделий, еды и деликатесов, продуктов питания, алкогольных напитков, животных и растений, драгоценных украшений и брендовой одежды. Полный список можно увидеть на сайтах авиакомпаний и консульств страны.

Ранее OBOZREVATEL писал, что можно брать с собой в самолет в ручной клади.