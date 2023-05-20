Как выбрать туроператора, чтобы не 'влететь на деньги'

"Договаривался с туроператором об отеле класса "all inclusive", а поселили в дешевом хостеле с видом на стену", "В аэропорту должен был встретить гид на автомобиле, а я простоял 5 часов и не мог связаться со своим туроператором", "Отпуск мечты превратилась в ад, нас просто кинули на деньги". Вы точно слышали такие истории от друзей/родственников/знакомых. Поэтому держите подборку советов, как выбрать надежное турагентство.

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Чек-лист проверки качества предоставления услуг

Наличие документов: туроператор должен вам показать выписку, удостоверяющую его регистрацию как юрлица и специальную лицензию. Проверить последнюю можно самостоятельно, зайдя в реестр субъектов туроператорской деятельности. С начала войны он не обновляется, но можно увидеть все компании, получившие разрешение на деятельность до 17 февраля 2022 года.

туроператор должен вам показать выписку, удостоверяющую его регистрацию как юрлица и специальную лицензию. Проверить последнюю можно самостоятельно, зайдя в реестр субъектов туроператорской деятельности. С начала войны он не обновляется, но можно увидеть все компании, получившие разрешение на деятельность до 17 февраля 2022 года. Членство в профсоюзах: это один из основных показателей, подтверждающих статус компании.

Огласка: если вы часто слышали название турагентства, знаете людей, которые пользовались его услугами, периодически встречаете его рекламу по телевидению или в соцсетях, то обратите внимание на эту компанию. Крупные и известные организации чаще всего заботятся о своей репутации и оказывают услуги качественно.

если вы часто слышали название турагентства, знаете людей, которые пользовались его услугами, периодически встречаете его рекламу по телевидению или в соцсетях, то обратите внимание на эту компанию. Крупные и известные организации чаще всего заботятся о своей репутации и оказывают услуги качественно. Агентский договор: любое турагентство имеет договор с оператором, непосредственно организующим путешествие. Проверьте условия их соглашения и компанию, являющуюся главным поставщиком услуг.

любое турагентство имеет договор с оператором, непосредственно организующим путешествие. Проверьте условия их соглашения и компанию, являющуюся главным поставщиком услуг. Оплата: никогда не соглашайтесь отдавать турагентству наличные деньги. Вся оплата должна производиться официальным переводом на счет компании.

На что еще следует обратить внимание при выборе турагентства:

присутствие в соцсетях;

отзывы на независимых ресурсах;

качество оформления сайта;

скорость предоставления обратной связи;

обустройство офиса;

количество сотрудников.

И это еще не всё. Даже если вы увидели в интернете много хороших отзывов о турагентстве, они могут быть фейковыми. Большую роль играет первая личная встреча с менеджером компании.

Разговаривая с этим человеком, обратите внимание на разные мелочи. Например, соглашается ли сотрудник сразу предоставить вам номер лицензии туроператора, может ли назвать без задержки все условия предоставления услуг и возникли ли вопросы по безналичному расчету. Если вы видите, что представитель компании не нервничает после таких вопросов, то, вероятно, агентство достойно доверия.

Чтобы убедиться в этом, задайте еще несколько дополнительных вопросов, которые могут помочь вам принять правильное решение:

что входит в услуги компании;

могут ли переноситься даты поездки;

сколько полных дней вы будете находиться за границей;

должен ли вас кто-нибудь встретить в аэропорту;

будет ли гид говорить на вашем языке;

на каких условиях предоставляется трансфер;

в какой гостинице у вас забронировано размещение и в номере какого класса;

какие бесплатные и платные услуги есть в отеле;

что входит в программу тура и все ли из этого включено в оплату;

есть ли штрафы за полное или частичное невыполнение компанией условий договора;

будут ли к вам применены санкции, если вам придется перенести поездку по веским причинам.

Как проверить договор

Подписать договор сразу после разговора с менеджером – это, конечно, очень классно. Но именно из-за такого опрометчивого поступка люди попадают в разные неприятные ситуации.

Советуем попросить предоставить вам договор для ознакомления с ним. В частности, вам нужно перечесть его в спокойной атмосфере, чтобы убедиться, что все оговоренные моменты внесены в него без изменений.

Что должно быть записано в договоре:

даты вылета и прилета;

трансфер;

услуги гида;

название и адрес гостиницы;

условия предоставления другого размещения, если возникнут вопросы с основным отелем;

количество дней путешествия;

программа тура;

штрафы для обеих сторон;

форс-мажорные обстоятельства, аннулирующие или приостанавливающие договор.

И даже все это не дает вам полной гарантии, что путешествие пройдет без "сюрпризов". Если во время тура по вине турагентства вы попадете в какую-то неприятную ситуацию, вы имеете право написать претензию и требовать компенсацию за нанесенный ущерб.

Чтобы это сделать, вы должны зафиксировать нарушения на камеру или диктофон и написать претензию в свободной форме на имя руководителя компании, предоставившей вам некачественные услуги. Сделать это следует до того, как вы вернетесь домой.

Будьте внимательны при выборе туроператора и помните, что в случае возникновения серьезных проблем за границей вы можете обратиться в официальное представительство Украины.

Раньше OBOZREVATEL рассказывал, как распознать рестораны, в которых лучше ничего не заказывать.

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