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Как выбрать туроператора, чтобы не "влететь на деньги"

Альбина Панченко
Журнал
4 минуты
1,2 т.
Как выбрать туроператора, чтобы не 'влететь на деньги'

"Договаривался с туроператором об отеле класса "all inclusive", а поселили в дешевом хостеле с видом на стену", "В аэропорту должен был встретить гид на автомобиле, а я простоял 5 часов и не мог связаться со своим туроператором", "Отпуск мечты превратилась в ад, нас просто кинули на деньги". Вы точно слышали такие истории от друзей/родственников/знакомых. Поэтому держите подборку советов, как выбрать надежное турагентство.

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Чек-лист проверки качества предоставления услуг

  • Наличие документов: туроператор должен вам показать выписку, удостоверяющую его регистрацию как юрлица и специальную лицензию. Проверить последнюю можно самостоятельно, зайдя в реестр субъектов туроператорской деятельности. С начала войны он не обновляется, но можно увидеть все компании, получившие разрешение на деятельность до 17 февраля 2022 года.
  • Членство в профсоюзах: это один из основных показателей, подтверждающих статус компании.
  • Огласка: если вы часто слышали название турагентства, знаете людей, которые пользовались его услугами, периодически встречаете его рекламу по телевидению или в соцсетях, то обратите внимание на эту компанию. Крупные и известные организации чаще всего заботятся о своей репутации и оказывают услуги качественно.
  • Агентский договор: любое турагентство имеет договор с оператором, непосредственно организующим путешествие. Проверьте условия их соглашения и компанию, являющуюся главным поставщиком услуг.
  • Оплата: никогда не соглашайтесь отдавать турагентству наличные деньги. Вся оплата должна производиться официальным переводом на счет компании.
Как выбрать туроператора, чтобы не "влететь на деньги"

На что еще следует обратить внимание при выборе турагентства:

  • присутствие в соцсетях;
  • отзывы на независимых ресурсах;
  • качество оформления сайта;
  • скорость предоставления обратной связи;
  • обустройство офиса;
  • количество сотрудников.

И это еще не всё. Даже если вы увидели в интернете много хороших отзывов о турагентстве, они могут быть фейковыми. Большую роль играет первая личная встреча с менеджером компании.

Разговаривая с этим человеком, обратите внимание на разные мелочи. Например, соглашается ли сотрудник сразу предоставить вам номер лицензии туроператора, может ли назвать без задержки все условия предоставления услуг и возникли ли вопросы по безналичному расчету. Если вы видите, что представитель компании не нервничает после таких вопросов, то, вероятно, агентство достойно доверия.

Как выбрать туроператора, чтобы не "влететь на деньги"

Чтобы убедиться в этом, задайте еще несколько дополнительных вопросов, которые могут помочь вам принять правильное решение:

  • что входит в услуги компании;
  • могут ли переноситься даты поездки;
  • сколько полных дней вы будете находиться за границей;
  • должен ли вас кто-нибудь встретить в аэропорту;
  • будет ли гид говорить на вашем языке;
  • на каких условиях предоставляется трансфер;
  • в какой гостинице у вас забронировано размещение и в номере какого класса;
  • какие бесплатные и платные услуги есть в отеле;
  • что входит в программу тура и все ли из этого включено в оплату;
  • есть ли штрафы за полное или частичное невыполнение компанией условий договора;
  • будут ли к вам применены санкции, если вам придется перенести поездку по веским причинам.
Как выбрать туроператора, чтобы не "влететь на деньги"

Как проверить договор

Подписать договор сразу после разговора с менеджером – это, конечно, очень классно. Но именно из-за такого опрометчивого поступка люди попадают в разные неприятные ситуации.

Советуем попросить предоставить вам договор для ознакомления с ним. В частности, вам нужно перечесть его в спокойной атмосфере, чтобы убедиться, что все оговоренные моменты внесены в него без изменений.

Что должно быть записано в договоре:

  • даты вылета и прилета;
  • трансфер;
  • услуги гида;
  • название и адрес гостиницы;
  • условия предоставления другого размещения, если возникнут вопросы с основным отелем;
  • количество дней путешествия;
  • программа тура;
  • штрафы для обеих сторон;
  • форс-мажорные обстоятельства, аннулирующие или приостанавливающие договор.
Как выбрать туроператора, чтобы не "влететь на деньги"

И даже все это не дает вам полной гарантии, что путешествие пройдет без "сюрпризов". Если во время тура по вине турагентства вы попадете в какую-то неприятную ситуацию, вы имеете право написать претензию и требовать компенсацию за нанесенный ущерб.

Чтобы это сделать, вы должны зафиксировать нарушения на камеру или диктофон и написать претензию в свободной форме на имя руководителя компании, предоставившей вам некачественные услуги. Сделать это следует до того, как вы вернетесь домой.

Будьте внимательны при выборе туроператора и помните, что в случае возникновения серьезных проблем за границей вы можете обратиться в официальное представительство Украины.

Раньше OBOZREVATEL рассказывал, как распознать рестораны, в которых лучше ничего не заказывать.

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