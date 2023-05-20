Как выбрать туроператора, чтобы не "влететь на деньги"
"Договаривался с туроператором об отеле класса "all inclusive", а поселили в дешевом хостеле с видом на стену", "В аэропорту должен был встретить гид на автомобиле, а я простоял 5 часов и не мог связаться со своим туроператором", "Отпуск мечты превратилась в ад, нас просто кинули на деньги". Вы точно слышали такие истории от друзей/родственников/знакомых. Поэтому держите подборку советов, как выбрать надежное турагентство.
Чек-лист проверки качества предоставления услуг
- Наличие документов: туроператор должен вам показать выписку, удостоверяющую его регистрацию как юрлица и специальную лицензию. Проверить последнюю можно самостоятельно, зайдя в реестр субъектов туроператорской деятельности. С начала войны он не обновляется, но можно увидеть все компании, получившие разрешение на деятельность до 17 февраля 2022 года.
- Членство в профсоюзах: это один из основных показателей, подтверждающих статус компании.
- Огласка: если вы часто слышали название турагентства, знаете людей, которые пользовались его услугами, периодически встречаете его рекламу по телевидению или в соцсетях, то обратите внимание на эту компанию. Крупные и известные организации чаще всего заботятся о своей репутации и оказывают услуги качественно.
- Агентский договор: любое турагентство имеет договор с оператором, непосредственно организующим путешествие. Проверьте условия их соглашения и компанию, являющуюся главным поставщиком услуг.
- Оплата: никогда не соглашайтесь отдавать турагентству наличные деньги. Вся оплата должна производиться официальным переводом на счет компании.
На что еще следует обратить внимание при выборе турагентства:
- присутствие в соцсетях;
- отзывы на независимых ресурсах;
- качество оформления сайта;
- скорость предоставления обратной связи;
- обустройство офиса;
- количество сотрудников.
И это еще не всё. Даже если вы увидели в интернете много хороших отзывов о турагентстве, они могут быть фейковыми. Большую роль играет первая личная встреча с менеджером компании.
Разговаривая с этим человеком, обратите внимание на разные мелочи. Например, соглашается ли сотрудник сразу предоставить вам номер лицензии туроператора, может ли назвать без задержки все условия предоставления услуг и возникли ли вопросы по безналичному расчету. Если вы видите, что представитель компании не нервничает после таких вопросов, то, вероятно, агентство достойно доверия.
Чтобы убедиться в этом, задайте еще несколько дополнительных вопросов, которые могут помочь вам принять правильное решение:
- что входит в услуги компании;
- могут ли переноситься даты поездки;
- сколько полных дней вы будете находиться за границей;
- должен ли вас кто-нибудь встретить в аэропорту;
- будет ли гид говорить на вашем языке;
- на каких условиях предоставляется трансфер;
- в какой гостинице у вас забронировано размещение и в номере какого класса;
- какие бесплатные и платные услуги есть в отеле;
- что входит в программу тура и все ли из этого включено в оплату;
- есть ли штрафы за полное или частичное невыполнение компанией условий договора;
- будут ли к вам применены санкции, если вам придется перенести поездку по веским причинам.
Как проверить договор
Подписать договор сразу после разговора с менеджером – это, конечно, очень классно. Но именно из-за такого опрометчивого поступка люди попадают в разные неприятные ситуации.
Советуем попросить предоставить вам договор для ознакомления с ним. В частности, вам нужно перечесть его в спокойной атмосфере, чтобы убедиться, что все оговоренные моменты внесены в него без изменений.
Что должно быть записано в договоре:
- даты вылета и прилета;
- трансфер;
- услуги гида;
- название и адрес гостиницы;
- условия предоставления другого размещения, если возникнут вопросы с основным отелем;
- количество дней путешествия;
- программа тура;
- штрафы для обеих сторон;
- форс-мажорные обстоятельства, аннулирующие или приостанавливающие договор.
И даже все это не дает вам полной гарантии, что путешествие пройдет без "сюрпризов". Если во время тура по вине турагентства вы попадете в какую-то неприятную ситуацию, вы имеете право написать претензию и требовать компенсацию за нанесенный ущерб.
Чтобы это сделать, вы должны зафиксировать нарушения на камеру или диктофон и написать претензию в свободной форме на имя руководителя компании, предоставившей вам некачественные услуги. Сделать это следует до того, как вы вернетесь домой.
Будьте внимательны при выборе туроператора и помните, что в случае возникновения серьезных проблем за границей вы можете обратиться в официальное представительство Украины.
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