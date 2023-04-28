Эти рестораны точно нужно обходить за границей: неочевидные лайфхаки

Выбор ресторана за границей – дело сложное. Разобраться со странными названиями блюд, особенно когда нет англоязычного меню и фотографий, очень тяжело. А на популярных туристических сервисах отзывы к одному заведению могут варьироваться от "лучшее место в мире" до "никогда сюда не ходите". OBOZREVATEL собрал 15 неочевидных признаков некачественного сервиса, на которые следует обращать внимание.

Видео дня

1. Расположение рядом с популярными локациями считается большим преимуществом для ресторанов. Но на самом деле это не слишком хорошо. Такие заведения всегда переполнены туристами, так что официанты просто не успевают всех обслуживать, а на кухне происходит настоящий хаос. Это влияет на качество пищи и ваши впечатления. При этом цены здесь тоже рассчитаны на иностранцев, так что они значительно завышены.

2. Многие рестораны предлагают на выбор два меню – на английском и родном языках. Обычно у первого чеки выше. Так что выбирайте второе и просто воспользуйтесь онлайн-переводчиком.

3. Перед входом в заведение может стоять специальный сотрудник или владелец ресторана, которые привлекают людей. Избегайте таких ресторанов. Если клиентов приходится чуть ли не силой заталкивать на обед, то вряд ли здесь хорошо готовят.

4. Если вы заметили рядом с выбранным кафе туристический автобус, лучше пообедайте в другом месте. Здесь вам придется долго ждать своего заказа.

5. Далеко не во всех ресторанах воду наливают бесплатно. Поэтому заранее спросите у официанта, сколько это стоит, чтобы не добавлять лишнюю строчку в чек.

6. Выбирайте заведения, где питаются местные. Обратите внимание, как много людей общаются на родном для этого города языке и что они заказывают. Если же за столиками только туристы – лучше не оставайтесь здесь.

7. Оцените на размер меню. Если ресторан предлагает очень много блюд разной кухни, здесь может страдать качество еды. При таких обстоятельствах просто невозможно готовить все из-под ножа, поэтому практически все будет разогрето.

8. Если на вашем столе стоит хлеб или крекеры, это не значит, что они бесплатные. Спросите их цену у официанта и откажитесь от угощения, если не хотите за него платить.

9. Посмотрите на чистоту барной стойки, столов и пола. Если вы видите много грязи, то на кухне еще хуже.

10. Важным показателем является время обслуживания. Если вам не дали меню за 5 минут, то обеда вы будете ждать очень долго. Скорее всего владельцы экономят на количестве официантов.

11. Избегайте ресторанов с системой "шведский стол". На самом деле, здесь готовят много дешевой еды и очень мало качественной. К тому же это не слишком гигиенично. Никто не знает, сколько времени блюда стоят открытыми и что могло на них посыпаться из одежды посетителей.

12. Если вам предлагают блюдо дня, лучше откажитесь. Обычно это та пища, которая скоро испортится и ее нужно как можно скорее продать.

13. Не заказывайте морепродукты, такие как устрицы, мидии или осьминоги, в отдаленных от портов городах. Для их правильного хранения нужно прилагать много усилий, но не все поставщики соблюдают правила перевозки.

14. Далеко не везде можно покупать уличную еду. В некоторых странах она просто опасна для жизни, ведь повара совершенно не соблюдают санитарные нормы. Посоветуйтесь по этому поводу с персоналом ресторана или местными жителями.

15. Фаст-фуды следует выбирать по одному главному критерию: очередь. Если здесь едят местные, значит, это вкусно. Если можно сразу подойти и заказать, то, скорее всего, сюда никто не ходит.

Ранее OBOZREVATEL писал об удивительных деликатесах, которые любят в разных странах мира.