5 лайфхаков, повышающие шансы на получение визы в США

Виза в США – одна из самых трудных в получении. И, тем не менее, очень популярна и желанна. С момента подачи документов в консульстве до получения заветного "пропуска" может пройти до 180 суток. Будьте готовы подождать. А пока OBOZREVATEL подготовил 5 лайфхаков, как пройти интервью в посольстве с первого раза.

1. Соберите все документы и положите их в отдельную папку

Это очень важный пункт. Если у вас не окажется какой-либо одной бумажки – вы автоматически не пройдете собеседование. Заранее узнайте на сайте, какие оригиналы и копии документов необходимы, какие существуют требования к их оформлению. Однако не нагребайте все, что у вас лежит годами в ящиках. Ваши квитанции за холодильник и выписка из банка пятилетней давности никому не нужны. Также не экономьте на качестве печати. К примеру, вряд ли вам дадут визу, если свою фотографию вы сделаете на телефон и распечатаете с полосами.

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2. Запишите все возможные вопросы и ответы

Обычно собеседование длится не более трех минут. Так что вы с легкостью можете растеряться и забыть обо всем на свете. Потренируйтесь дома отвечать на вопросы консульского офицера. Чаще всего речь идет о цели поездки, ее сроках, ваших планах по проживанию и проведению времени в Америке, наличии друзей или родственников в этой стране и возможности оплаты всех текущих услуг.

3. Придите вовремя

Опоздание на интервью полностью лишит вас возможности получить визу. Однако и торчать с 5 утра у входа тоже не нужно. Лучший вариант – придите за 15-20 минут до назначенного времени и ждите, пока вас позовут. Не толпитесь в очередях, не пытайтесь выкрикивать охране или еще кому-то из сотрудников, что вы здесь уже пол часа ждете. Будьте терпеливы и вежливы. Помните, что собеседование началось, как только вы подошли к посольству.

4. Не берите с собой лишние вещи

Огромная сумка с кучей мелочей, ключи, наушники, чашка на всякий случай, книжка, планшет и еще 250 различных предметов – это, конечно, вещи нужные. Но не в этом случае. Лучше всего взять только паспорт, необходимые документы и телефон. Все остальное оставьте дома или в машине. Если такой возможности нет, все можно положить в ближайшую камеру хранения.

5. Будьте спокойны

Странный и банальный совет, но он работает. Вы всего-навсего оформляете визу, это не больно и не смертельно. Перед вами – офицер, которому нет нужды вам отказывать. Он просто делает свою работу. Сделайте и вы свою – будьте вежливы, спокойны, говорите кратко и по существу. Ваша уверенность принесет отличные результаты.

Порядок оформления визы указан на официальном сайте посольства США в Украине. Там же прописаны правила въезда на территорию страны. В карантинный период туристы могут попасть в Америку только при наличии COVID-сертификата и отрицательного ПЦР-теста, сделанного максимум за три дня до поездки.

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