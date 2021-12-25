Где снимали рождественские фильмы, которые стоит посмотреть на Новый год

Новогодняя атмосфера во всем, что нас окружает. Но если ее не хватает, то можно включить одну из любимых рождественских кинолент, взять какао, одеяло и погрузиться в интересные приключения вместе с героями. OBOZREVATEL узнал, где снимали фильмы, которые следует посмотреть на праздники.

Новый семейный рождественский фильм вышел на Netflix в ноябре 2021 года. По сюжету мальчик Николас отправляется в далекое путешествие в страну, где живут волшебные эльфы. Он хочет найти папу, тоже ушедшего за полярный круг, чтобы вернуть надежду людям и принести чудеса в свою страну. Но, как оказалось, магические создания потеряли всю свою радость и веселье. Поэтому Николасу суждено стать тем самым отцом Рождества, который спасет праздник.

Видео дня

Большинство сцен фильма, показывающих невероятную заснеженную природу, снимались в Финляндии, а именно на родине Санта Клауса – в Лапландии. Также декорации для картины искали в Чехии, Словакии и в английском Лондоне.

История о двух коллегах, которые просто не переваривают друг друга. Они претендуют на одну должность, поэтому готовы устроить целую войну, лишь бы одержать победу. Но ненависть на самом деле очень похожа на любовь. Действительно ли герои настолько разные и не могут найти общий язык, а может им это только кажется.

В фильме показаны известные места из Нью-Йорка, такие как каток в Центральном парке и рестораны у залива Ист-Ривер.

Атмосферный рождественский фильм о блондинке Бриджит, которая обожает шоколад, песню "All By Myself…" и свой дневник, видели практически все. Однако не каждый знает, что большинство сцен фильма снимали в Лондоне.

Так квартира Джонс находилась на улице Bedale Street, а ее любовник и босс жил совсем рядом на Clink Street.

Дом родителей Бриджит расположен недалеко от столицы в поселке Шир. Он засветилось и во второй части фильма в сцене свадьбы.

А вот культовый поцелуй главной героини и Марка состоялся у заснеженной Королевской биржи. Кстати, в ленте показан ее вид до реставрации, которую провели в 2003 году.

Семья Пирсов раньше обожала Рождество. Но после смерти папы они перестали праздновать и проводили этот день, как и любой другой. Однажды Кэти и ее старший брат Тедди остаются дома одни. Девочка на одном из семейных видео замечает нечто особенное. Она уверена, что это Санта Клаус. Так что дети решают во всем разобраться, с чего и начинаются их приключения.

По сюжету события происходят в двух городах – Чикаго и Лоуелл. Хотя на самом деле съемки происходили на улицах Торонто.

Фильм о мальчике из очень бедной, но дружной семьи, который мечтал жить лучше. Ежегодно на день рождения он получал одну шоколадку, которую честно делил на всех родственников, оставляя себе крошечный кусочек. Но благодаря невероятной удачи и невиданной до сих пор акции он попадает на шоколадную фабрику Вилли Вонки, на которой творятся настоящие чудеса.

Большинство сцен снимались на зеленом фоне, затем с помощью компьютерной графики дорисовывались интерьеры и экстерьеры. Также специально для фильма был создан большой макет города, где происходили события. Но несколько кадров создавали на реальных улицах Лондона, Торонто, а также других городов.

В 2016 году компания Universal Studios открыла в Орландо тематический ресторан в стиле фабрики Вилли Вонки, который может посетить любой желающий.

Ранее OBOZREVATEL писал: