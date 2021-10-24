Кино и Доминикана: 5 фильмов, снятых в тропическом раю

Роскошные пляжи, узкие улицы и невероятные пейзажи уже много лет делают Доминикану любимой страной самых известных режиссеров. Здесь снимались не только полнометражные картины, но и клипы, рекламные ролики. OBOZREVATEL собрал 5 лучших фильмов, созданных в тропическом раю.

Крестный отец 2 (1974)

Конечно, есть люди, которые не смотрели известную картину Фрэнсиса Форда Коппола с Аль Пачино в главной роли. Но не существует тех, кто ни разу не слышал об этой киноленте. Большинство событий по сюжету происходят в Кубе. Однако между США и республикой Латинской Америки уже тогда были очень натянутые отношения. Поэтому режиссер решил перенести съемки в Доминикану. Точнее – в ее столице – город Санто-Доминго. Интересно, что в отеле Royal Hideaway до сих пор есть балкончик, на котором снимались культовые сцены фильма.

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Парк Юрского периода (1993)

Помните, как уже в первые минуты фильма герои рассматривают камень, в котором много веков назад застыл комар? Удивительно, но именно этот предмет когда-то увидел режиссер Стивен Спилберг в Музее янтаря в Доминиканской республике и вдохновился на создание "Парка Юрского периода". Поэтому не странно, что локацией для съемок картины он выбрал эту страну. Густые леса и впечатляющие виды стали прекрасным фоном для всего фильма.

Пираты Карибского моря (2003)

Где еще снимать фильм о пиратских приключениях, как не на одном из самых красивых Карибских островов? Большинство сцен разворачиваются на популярном пляже Эль Ринкон. Интересно, что изначально режиссер не верил в большой успех картины, даже несмотря на то, что главную роль сыграл Джонни Депп. Это была просто экранизация одного из популярных аттракционов Диснейленда. Однако уже в первые дни после премьеры кассовые сборы были настолько большими, что студия решила продолжить серию фильмов о Джеке Воробье.

Кинг-Конг (2005)

Мало кому известен факт, что фильм Питера Джексона "Кинг-Конг" - ремейк одноименной ленты 1933 года. По сюжету, все события происходят на тропическом острове Черепа, где режиссерская группа изучает легенды о гигантской горилле, которые оказываются правдой. Большинство сцен были сняты в Национальном заповеднике Доминиканской республики, который идеально воспроизводил атмосферу загадочных джунглей.

Форсаж 4 (2009)

Известный боевик Джастина Ли почти полностью снимался в Доминиканской республике. Правда, локаций было очень много и размещались они в разных городах. Главные роли фильма достались популярным актерам Вину Дизелю, Полу Уокеру и Джордане Брюстер. Кстати, сразу после выхода ленты появилась промодрама "Бандиты", которая раскрывает предысторию событий в "Форсаже 4".

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