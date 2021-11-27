Квартира из 'Друзей', 'Секса и города': сколько стоит и можно ли арендовать

Побывать в гостях у любимых героев – мечта каждого фаната. А теперь даже есть возможность останавливаться на ночь в некоторых апартаментах из известных сериалов. OBOZREVATEL узнал, какие киноквартиры можно увидеть своими глазами и сколько бы они сейчас стоили своим владельцам.

Это место узнают даже те, кто сериал смотрел всего несколько раз. Гостиная дома Моники и Рейчел – центральное место событий ситкома "Друзья". Здесь компания собиралась, чтобы отпраздновать день рождения, посмотреть кино, обсудить последние события и принять сложные решения.

Если бы сейчас подружки арендовали такую квартиру, она бы им обошлась в $4500 в месяц. Вряд ли это было бы по силам девушкам.

Увидеть апартаменты с "Друзей" можно в нью-йоркском музее сериала. Он расположен на Манхэттене и имеет целых 18 интерактивных зон, которые в точности воспроизводят места событий из популярного ситкома. На самом же деле квартиры Моники и Рэйчел не существует. Она создавалась в павильоне кинокомпании Warner Brothers в Лос-Анджелесе.

Видео дня

Мало кто знает, что писатель Артур Конан Дойл своим известнейшим детективом о Шерлоке Холмсе "подставил" компанию Abbey National. Дело в том, что когда книга только издавалась, адреса Бейкер стрит 221Б просто не существовало. Появился она гораздо позже и там сделали офис строительного сообщества. Именно сюда много лет подряд приходили письма фанатов книги. Руководству фирмы даже пришлось нанять отдельного человека, перебиравшего корреспонденцию Шерлока Холмса.

Кстати, чисто технически такого адреса и сейчас нет. Его аналог – дом 239. Однако кого интересуют детали, если уже более 30 лет здесь находится музей известного детектива. Конечно, переночевать в нем не получится. А если бы сейчас Шерлок с Ватсоном решили бы арендовать здесь апартаменты, они бы стоили не дешевле $3700 в месяц.

Это самые интересные апартаменты подборки. Дело в том, что здесь можно даже остановиться на несколько дней во время поездки. Компания Airbnb вместе с Warner Bros полностью воспроизвела квартиру героини любимого сериала. Речь идет не только о дизайне. Потрогать можно будет жизнь Керри: ее гардероб, коллекцию обуви, вино и журналы. Авторы идеи говорят, что есть шанс встретить саму Сару Джессику Паркер. Однако действие предложения ограничено по времени.

В фильме Керри говорит, что снимает жилье всего за $700. Возможно, когда-то такие цены были актуальными, все же события происходили более 20 лет назад. Однако нынешняя цена однокомнатных апартаментов на Верхнем Ист-Сайде составляет минимум $2700.

Ранее OBOZREVATEL писал: