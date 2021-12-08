По следам Кевина из 'Один дома': где снимали культовый новогодний фильм

Новогодние атрибуты годами остаются прежними: елка, какао и все части культового фильма "Один дома". Ничто так не прибавляет рождественского настроения, как приключения Кевина, защищающего свой дом от грабителей. OBOZREVATEL рассказывает известные локации, где снималась комедия.

Большинство сцен первой части фильма происходили в съемном доме в поселке Уиннетка штата Иллинойс. Его даже практически не переделывали. Весь дизайн остался от настоящих владельцев жилья. Однако домик на дереве пришлось делать с нуля. Но его сразу разобрали по окончании съемочного процесса.

После успешной премьеры комедии стоимость сооружения выросла более чем в три раза, а спрос на нее сильно поднялся. Все хотели пожить там, а туристы сотнями приезжали, чтобы сделать фотографии.

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По сюжету, маме Кевина пришлось долго добираться из Парижа домой. Так как по праздникам практически невозможно найти свободные места в самолете и много времени она провела в ожидании рейсов. Однако авторы фильма решили все сцены снять в Иллинойском аэропорту. Просто меняли локации и ракурсы, делая вид, что Кейт Маккаллистер находилась в разных концах света.

Во второй части комедии Кевин теряется в одном из самых роскошных аэропортов Нью-Йорка – Ла-Гуардия. За окном он видит захватывающий вид с небоскребами мегаполиса, и сразу решает остаться.

Кстати, к моменту съемок фильма ежегодный трафик здесь составлял более 20 миллионов человек. Самым же популярным пунктом назначения был родной город Маккаллистеров – Чикаго.

Это первое, что увидел герой фильма в Нью-Йорке. Роскошный мост объединяет два богатых района города – Квинс и Манхеттен. Его полная длина – 2270 метров. А за консольную конструкцию и необычные арки он занял место среди самых красивых локаций США.

"Один дома-2" вышел в прокат в 1992 году. Так что в этом фильме еще можно увидеть трагически известные Башни близнецы. Именно сюда – в здание Всемирного торгового центра – пришел Кевин, чтобы с верхней смотровой площадки полюбоваться городом его мечты. К сожалению, после теракта 11 сентября 2001 все сооружения комплекса были полностью или частично разрушены, а впоследствии снесены. С 2014 здесь работает новый World Trade Center-1.

Именно то место, где засветился один из президентов Америки, в то время бизнесмен и владелец этого отеля, Дональд Трамп. Кстати, это была не просто некая случайность, а условие миллионера. Иначе он не дал бы разрешение на съемку. А найти замену столь роскошной гостинице почти невозможно. Тем более, уже тогда "Плаза" была синонимом богатства и успеха.

Нельзя было снять фильм о приключениях Кевина в Нью-Йорке и обойти вниманием Центральный парк. Его гигантская территория знакома всем туристам, ведь это место неизменно привлекает своей красотой.

По традиции самой популярной новогодней локацией в американском мегаполисе считают площадь перед Рокфеллеровским центром. Елка здесь выглядит невероятно, ведь над ее установкой работают десятки дизайнеров, которые подбирают уникальные рождественские игрушки. Так что сцена воссоединения Кевина с мамой в декорациях этого места выглядела особенно волшебно.

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