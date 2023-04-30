Где сделать незабываемое признание: самые романтические места мира

Предложение руки и сердца – очень волнующее и трепетное событие, к которому следует хорошо подготовиться. Прежде всего нужно подумать о выборе локации. Конечно, это все не имеет большого смысла, когда вы любите друг друга. Но сделать этот день незабываемым все же хочется. OBOZREVATEL подобрал самые лучшие места для предложения.

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Пещера Ватнайекюдль (Исландия)

Ледник Ватнаекюдль простирается более чем на 8 тысяч квадратных километров и имеет невероятное значение для Исландии. Много лет он служит основным источником воды для всей страны. А еще это одна из популярнейших местных туристических зон. Сюда приезжают не только, чтобы прокатиться на снегоходах и сделать фото на фоне северного сияния, но и ради экстремальных экскурсий по пещерам.

Ледовые углубления сильно отличаются от каменных. Они образуются путем замерзания речных и озерных вод и поражают своей красотой. При этом весной такие пещеры просто тают, не оставляя после себя ни следа.

Подводные туннели будто сияют днем, поэтому это место считается очень романтичным. Но следует не забывать о том, что здесь достаточно опасно находиться без инструктора.

Каньон Антилопы (США)

Еще одно необычное место находится в Аризоне. Каньон получил свое название из-за алого цвета "стен", напоминающего кожу антилопы. Сюда не так просто попасть, как в другие части США. Дело в том, что эта территория принадлежит местным индейским племенам, оберегающим и защищающим ее. Для входа в каньон нужно заплатить пошлину и нанять гида. Самостоятельно пробираться между скал не стоит, это очень опасно по многим причинам. Сделав предложение среди этой красоты, вы поразите свою вторую половинку.

Остров Санторини (Греция)

Пейзажи острова Тира, так он официально называется, поразят любого. Здесь всюду находятся белоснежные дома с голубыми крышами, словно повисшими на склоне горы. Вся территория густо усажена зеленью, дорожки выложены камнями, пляжи засыпаны желтым песком. Но больше всего поражает вид на море, который открывается из террас практически всех домов.

На острове хорошая погода в любое время. Летом здесь тепло и засушливо. Зимой иногда дожди, но температура практически не опускается ниже 13-15 градусов выше нуля. И даже в сезон с большим количеством осадков, весной и осенью, здесь все равно очень красиво и романтично.

Город Церматт (Швейцария)

Горнолыжный курорт привлекает внимание не только любителей зимних видов спорта. Здесь, на высоте более 1600 м над уровнем моря, расположены небольшие альпийские поселения с уютными домами. Многочисленные пешеходные маршруты с видом на удивительную гору Матергорн точно создают романтическую атмосферу для предложения.

К тому же здесь есть много интересных услуг, которые помогут сделать день незабываемым. К примеру, поездка на квадроциклах или ужин в ресторане на склоне горы.

Дворец Бельведер (Австрия)

Роскошный комплекс в Вене был построен в XVIII веке для одного из полководцев страны. На территории, кроме дворца, расположены фонтан, парковая зона и конюшни. В помещении сейчас разместилась одна из самых больших коллекций искусств в Европе.

Гулять по дорожкам Бельведера – само удовольствие. Барочные конструкции даже издалека могут вызвать много эмоций у туристов. А вблизи они выглядят еще красивее.

Ранее OBOZREVATEL писал о самых красивых местах Европы для зимнего отдыха.