5 европейских городов, где стоит побывать зимой

Зимняя Европа – прекрасна. Особенно это касается тех направлений, где в это время тихо, спокойно и очень атмосферно. Так что можно с легкостью собирать чемоданы и на выходные отправляться гулять по улочкам древних городов, посещать музеи и есть национальные деликатесы разных стран. Где провести уикенд – в подборке OBOZREVATEL .

Из-за стремительного распространения опасных штаммов коронавируса, в частности Омикрона и Дельтакрона, многие страны мира вводят дополнительные карантинные ограничения. В большинстве случаев для въезда на территорию другого государства нужно иметь сертификат о прохождении полного курса вакцинации, а также ПЦР-тест. Иногда требуется дополнительная регистрация на национальных ресурсах для контроля эпидемиологической ситуации и наличие международного страхования, которое покрывает расходы на лечение COVID-19. Актуальная информация по этому поводу находится на портале Консульской службы Украины.

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Прага (Чехия)

До столицы Чехии можно добраться всего за 2 часа. Билеты в обе стороны стоят от €98. Выбор рейсов очень большой, поэтому можно найти самолет с удобным временем вылета и комфортными условиями. Также в этом направлении курсируют автобусы, но продолжительность дороги увеличивается в несколько раз, да и цена тоже.

Зимой в Праге холодно, но не слишком ветрено. Температура колеблется в пределах 1-3 градусов мороза, часто идет снег. Так что одеваться нужно тепло.

Большое преимущество отпуска в древнем городе в это время – относительно меньшее количество туристов. Но на качество развлечений это никак не влияет. Кроме экскурсий по старинной части Праги, можно посетить музеи, атмосферные кофейни и зимние локации, такие как катки под открытым небом и различные ярмарки. Последние обычно работают практически до конца февраля.

Берлин (Германия)

Слетать в Берлин и вернуться в Киев можно всего за €60,5 и полтора часа. Для прогулок по городу у вас будет целых два дня, которые можно провести весело и с наслаждением.

В это время погода в столице Германии очень приятная. Столбик термометра редко опускается ниже 0 градусов, осадки идут не часто, однако иногда бывает ветрено. Большинство местных ходят в осенней одежде. Но обязательно следует одевать перчатки, потому что из-за влажной погоды руки быстро замерзают.

Зимой в Берлине стартуют самые большие распродажи. Сюда приезжают на шоппинг-туры люди со всей Европы, ведь скидки иногда достигают 80%. Кроме этого следует прогуляться по старой части города, зайти в Рейхстаг, посетить галерею стрит-арта под открытым небом, увидеть набережную Рейна и попробовать знаменитые местные колбаски.

Барселона (Испания)

Хоть Барселона и не входит в список городов для бюджетного отдыха, билеты сюда стоят от €105. На дорогу нужно отвести около 4 часов, но красота этого города стоит того, чтобы потратить столько времени на перелет.

Это туристическое направление зимой может похвастаться весенней погодой. Днем температура составляет до 14 градусов, ночью может опускаться до +6. Ветра и осадков практически нет, поэтому можно смело брать с собой осеннюю куртку и удобные кроссовки.

Летом город переполнен иностранцами, а в холодное время года здесь практически никого нет. Так что можно без спешки рассмотреть интересную архитектуру Барселоны, погулять по местным паркам, выпить кофе на набережной и полюбоваться закатом на фоне морских волн.

Амстердам (Нидерланды)

В Амстердам нужно лететь практически 5 часов. Радует то, что из Киева курсирует несколько прямых рейсов по этому направлению. Билеты стоят в среднем €348 в обе стороны. Сэкономить можно выбрав рейс с пересадкой в Берлине или Варшаве, но тогда на дорогу уйдёт от 11 до 20 часов.

Зимой в нидерландской столице пасмурно, но не холодно. Температура держится на уровне 4-6 градусов выше нуля. В месяц приходится около 5 дней осадков. Солнечная погода длится примерно столько же.

Но это не мешает гулять по городу развлечений и свободы. Наверняка большинство туристов начинает свое путешествие со всемирно известного квартала Красных фонарей. Но не следует забывать и о интереснейшем музее Ван Гога, который отличается от всех подобных заведений мира.

Афины (Греция)

Лететь в Афины с Киева нужно около 3часов. Но от этого стоимость перелета сильно не увеличивается. Билеты в обе стороны стоят от €42.

В греческом городе зимой достаточно тепло, но влажность иногда достигает 70%. Столбик термометра днем поднимается до 13 градусов выше нуля, ночью может опускаться до +6. Чем ближе к набережной, тем сильнее чувствуется ветер и холод.

В это время можно посещать экскурсии не только в самом городе, но и рядом с ним. Также интересным будет путешествие на один из островов Греции. Выбор таких туров очень большой, а цены зимой достаточно лояльны. Туристов практически нет, так что мешать никто не будет.

Ранее OBOZREVATEL писал, где в Европе можно отдохнуть зимой на экскурсионных, урбанистических и горнолыжных курортах.