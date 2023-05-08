Гастрономический тур по Азии: самые необычные блюда, которые не все отважатся попробовать

Жареные насекомые и острые сладости – не все чудеса, присущие традиционной азиатской кухне. Этот регион может удивить самых заядлых гурманов блюдами, которых нет больше нигде. И даже специализированные рестораны не всегда отваживаются добавить их в свое меню.

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Змеиное вино (Вьетнам)

Этот алкогольный напиток пугает не столько необычным вкусом, сколько ужасающим видом. Его изготовляют путем погружения змеи (обычно кобры) в водку или рисовое вино. Считается, что спирт нейтрализует яд. А еще такая настойка укрепляет иммунитет и может вылечить от многих заболеваний, но это не точно.

Сиокара (Япония)

Это блюдо можно приобрести во многих японских ресторанах и кафе. Более того, его готовят даже как фаст-фуд и стоит оно совсем недорого. Это мелко нарезанные морепродукты, заправленные соусом из собственных внутренностей. На вид деликатес напоминает какую-то коричневую смесь, а по вкусу – анчоусы.

Ширако (Япония)

Очень необычное блюдо даже для самих японцев. Стоит оно очень дорого, потому доступно далеко не всем жителям страны и туристам. Это замаринованные семенные железы разных видов рыб, которые обжариваются во фритюре. Обычно для деликатеса выбирают треску и морского черта.

Саннакчи (Корея)

Блюда из нарезанной сырой рыбы или мяса присущи многим кухням мира. Но далеко не все они могут убить. Саннакчи – это осьминог, которого режут еще живым, посыпают кунжутом и употребляют в качестве закуски. Его щупальца могут зацепиться за пищевод и спровоцировать смерть из-за удушья.

Крысьи бедра (Таиланд)

Популярное блюдо из крысиного мяса продается в разных частях туристической страны в виде фаст-фуда. Торговцы убеждают, что для этого удивительного деликатеса вылавливаются крысы из рисовых полей. "Городских жителей" якобы не трогают, потому что они могут переносить много разных заболеваний. Существуют даже целые поселения, которые практически круглосуточно вылавливают грызунов на продажу, топят их и продают в разы дороже свинины или птицы.

Суп из летучих мышей (Китай)

В китайском городе Ухань, том самом, откуда началась эпидемия коронавируса, блюда из летучих мышей – это норма. Существует даже целый рынок, специализирующийся на мясе этих животных и блюдах из них. Так что суп из этих млекопитающих местные жители деликатесом не считают, чего не скажешь о туристах.

Стоит отметить, что летучие мыши переносят различные заболевания, которые могут быть смертельными для людей. Несмотря на это их едят во многих странах.

Кровавый тофу (Китай)

Ничего общего с вкусным сыром у этого блюда нет. Это кровь свиньи или утки, сваренная на медленном огне со специями. С виду она похожа на очень насыщенное желе. Деликатес режут на кусочки и добавляют в супы и запеченные овощи.

Кровавые моллюски (Юго-Восточная Азия)

Это очень опасное блюдо, запрещенное практически во всех странах Азии. Примечательно, что после употребления деликатеса можно заболеть дифтерией и гепатитом. Но это не останавливает местные рестораны, желающие поживиться на туристах. Моллюски в таких заведениях подают живыми, предварительно обработав кипятком.

В то же время, этот деликатес распространен в Италии. Однако в этой стране перед приготовлением моллюски проходят несколько этапов очистки и обеззараживания, чтобы не представлять никакой угрозы людям.

Широ Уо (Япония)

Еще одно блюдо так называемой "танцующей" кухни. Для его приготовления отбирают очень маленьких полупрозрачных рыбок (обычно бычков), посыпают разными специями и подают живыми за огромные деньги.

На острове Фукуока даже есть ресторан, основным блюдом которого является Широ Уо. Сюда приезжают тысячи туристов, чтобы посмотреть, как шеф-повар готовит этот деликатес, а затем его отведать. На самом деле далеко не все иностранцы решаются попробовать живых рыбок, потому что это довольно специфическое блюдо.

Ранее OBOZREVATEL писал, какие рестораны следует обходить за рубежом.

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