Электроодеяла и тепловые насосы: как экономят на обогреве в разных странах

Мороз в разных частях света воспринимают далеко не одинаково. Если в постсоветском пространстве с наступлением первых холодов с нетерпением начинают ждать отопления, то в азиатских странах просто достают теплые пижамы и одеяла. OBOZREVATEL узнал, как обогревают дома в разных государствах.

В этом государстве центрально отопление проводить не просто дорого, но и очень опасно. Частые землетрясения приводят к повреждению системы, постоянным прорывам и ремонтам. Единственный район, где отопление подают централизованно – это холодный Хоккайдо. Самым популярным способом обогрева домов в государстве считаются кондиционеры. Однако их в целях экономии включают довольно редко, предпочитая электронные одеяла и ковры. А в свободное время и за едой японцы сидят за котацу. Это стол с системой подогрева поверхностей.

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Морозы в этой стране – привычная вещь. Однако разумные финны используют природные ресурсы в своих интересах. Из-за большого количества гор на территории государства тепло очень хорошо аккумулируется здесь на небольшой глубине под землей – до 200 метров. Поэтому частные дома оборудованы специальными насосами, которые экономно и достаточно эффективно поддерживают нормальную температуру в помещениях.

Правду говорят, что британцы очень серьезно относятся к вопросам экологии и бережливого использования природных ресурсов. В стране отсутствует централизованное отопление, однако в каждом доме находится собственная котельная. В квартирах можно настроить нужную температуру и даже таймер, по которому будет работать обогрев. Если вам на работу вставать в 8 утра, батареи начнут поднимать температуру за 15 минут до подъема. А после вашего ухода обогрев выключится, чтобы не использовать излишнюю энергию.

Эта страна уважает свои традиции и очень трепетно относится к их сохранению. Большую часть своего времени корейцы производят на полу. Там они спят, работают и даже могут есть. Так что батареи размещают не на стенах, а прямо под ногами. Это специальные системы, которые поддерживают нормальную температуру в помещении и делают повседневную жизнь населения более комфортной.

После периода временного правления социалистов в Болгарии появилось централизованное отопление. Однако после падения режима в этой стране стало понятно, что иметь теплые батареи в квартире – дорогое удовольствие, которое далеко не каждому по карману. Поэтому сейчас большинство домов обогреваются тремя способами: обычными буржуйками, кондиционерами и газовыми колонками. Это гораздо дешевле.

Большинство стран мира давно отказались от ЦО, потому что это слишком неэкономичное и неэкологичное решение. Предпочтение отдают электрическим и газовым приборам для обогрева, которые к тому же включают не так часто. Нормальная температура воздуха в комнате для европейцев и азиатов – 16-18 градусов. Более 20 – это уже роскошь, а более 24 – даже вредно для сосудов и сердечной системы.

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