Подростки, судьи и прокуроры стали виновниками смертельных ДТП: что известно о самых громких авариях 2025 года

За 11 месяцев прошлого года практически не уменьшилось ни количество аварий на украинских дорогах, ни число жертв. Среди виновников смертельных ДТП хватает полицейских, сотрудников прокуратуры и судей. За руль садятся и несовершеннолетние, которые также совершают ужасные аварии.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZ.UA.

За руль садятся несовершеннолетние

За 11 месяцев 2025 года в Украине произошло 23 638 аварий, в которых погибли или травмировались люди (в 2024 году их было почти столько же – 23 743). Погибли 2938 человек (в 2024 году – 2886).

Лидером по количеству аварий остается Днепропетровская область, тут зафиксировано 2162 ДТП. Годом ранее эта область также занимала первое место – 2174 аварии. На втором месте Львовская область, тут произошло 2115 ДТП (годом ранее – 2131). На третьем месте Киев – 1995 ДТП, в 2024 году их было 2011.

Стоит отметить, что все чаще "героями" громких аварий со смертельным исходом становятся несовершеннолетние.

Так, 5 декабря на Днепропетровщине пьяный 17-летний водитель ехал по одной из трасс Криворожского района. Он не справился с управлением и вылетел на обочину. В результате, 15-летний пассажир погиб, а еще двое (19 и 22 лет) получили ранения.

Несовершеннолетнему водителю предъявлено подозрение по ч. 2 ст. 286-2 УК Украины – нарушение правил безопасности дорожного движения лицами в состоянии алкогольного опьянения. Виновному грозит от 5 до 10 лет лишения свободы. Расследование продолжается.

Еще одна трагедия по вине водителя-подростка произошла в селе Большой Раковец Закарпатской области 14 декабря прошлого года. 15-летний студент училища на полном ходу врезался в грузовик, который был припаркован на обочине.

В результате, погибла его подруга, 15-летняя школьница Николетта Савко. Вторая пассажир и сам водитель серьезно не пострадали. Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УК Украины – нарушение правил безопасности дорожного движения, которые привели к гибели потерпевшего. Сейчас идет досудебное расследование.

Суд не избрал водителю меру пресечения, поскольку на момент аварии ему еще не исполнилось 16 лет. К ответственности могут привлечь его родителей, которые допустили, что сын смог беспрепятственно взять ключ от машины и совершил смертельную аварию.

Пьют водку и садятся за руль

Также виновниками смертельных аварий становятся люди, которые по профессии должны следить за соблюдением законов. Так, к 7,5 лет лишения свободы приговорил Голосеевский районный суд Киева бывшего сотрудника Специализированной прокуратуры в сфере обороны Андрея Молочного, сына шоумена Руслана Молочного, который в 2014 году уехал в Россию и поддерживает кремлевскую пропаганду.

19 июля прошлого года поздно вечером он в состоянии алкогольного опьянения за рулем Toyota Land Cruiser на ул. Большой Васильковской в Киеве выехал на тротуар и насмерть сбил женщину. Вместо того чтобы вызвать медиков, Молочный-младший бросил авто и пытался сбежать с места ДТП. Его задержали прохожие.

Медосвидетельствование показало 1,77 промилле алкоголя в крови при норме 0,2. Это соответствует 300-400 мл водки.

Прокуратура собралась оспаривать решение суда и требовать 10 лет лишения свободы для Молочного-младшего.

30 ноября на Полтавщине в Карловке примерно в 19:30 правоохранитель в состоянии алкогольного опьянения сбил двух 17-летних сестер. Девочки шли по обочине. От полученных травм сестры скончались. Сам водитель скрылся с места аварии, но потом вернулся.

Девочки подменяли маму на работе, так как заболел младший брат, и женщина не могла его оставить. У погибших осталась еще одна сестра – они были тройняшками и очень похожими друг на друга.

10 декабря в Прилуках полицейское авто на пешеходном переходе сбило 6 летнюю девочку и ее 36-летнюю маму. Ребенок от полученных травм скончался на месте. За рулем находилась полицейская. На суде она объясняла, что совершала обгон, а когда увидела пешеходов, то уже не успела затормозить.

Правохранительницу взяли под стражу, но вскоре отпустили под залог в размере 242 тысячи гривен.

18 декабря судья Валковского районного суда в Харькове Алла Токмакова на нерегулируемом пешеходном переходе сбила двух школьниц 14 и 13 лет. Подростки до сих пор находятся в больнице, одна из них в глубокой коме.

Хотя прокуратура просила для женщины в качестве меры пресечения ночной домашний арест с 22:00 до 6:00, суд решил отпустить служительницу Фемиды. В Высшей раде правосудия встали на сторону коллеги, заявив, что домашний ночной арест не имеет значения поскольку в стране и так действует комендантский час с 00:00 до 5:00, поэтому нет смысла ограничивать судью.

В аварии убил собственную жену

24 января прошлого года в страшной аварии на Полтавщине погибла 36-летняя блогер Анна Жук, Анет. За рулем Lexus RX находился ее 24-летний муж Владимир Билевцов. Водитель ехал с превышением скорости и не справился с управлением, выехал за границы проезжей части и столкнулся с грузовиком Renault, припаркованном на обочине.

Старший сын Жук получил тяжелые травмы, также пострадал водитель грузовика. Билевцов тоже попал в больницу. У погибшей осталось четверо детей, самый младший из них является общим с Билевцовым ребенком. Сейчас дело передано в суд, виновному грозит до восьми лет лишения свободы согласно ч. 2 ст. 286 УК Украины.

Буквально за несколько дней перед Новым годом в Киеве произошла ужасная авария. 27 декабря 2025 года на перекрестке ул. Академика Заболотного и Ивана Сирко в столице внедорожник под управлением военного на скорости врезался в автомобиль, который остановился на красный сигнал светофора. В нем ехала семья – мама с дочками и их тетя.

Мама, которая сидела на переднем сидении, погибла на месте, а дети с травмами оказались в больнице. Расследование проводит ГБР, там открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 145 УКК Украины – нарушение правил вождения боевой, специальной или транспортной машины, которые привели к тяжким телесным повреждениям или гибели людей.

Виновному грозит до пяти лет лишения свободы.