Пшонка бы обзавидовался: Комаров показал изнутри золотой VIP-вагон "Укрзалізниці". Видео

Популярный телеведущий Дмитрий Комаров в своей программе "Мандруй Україною" показал, как выглядит элитный золотой вагон поезда "Укрзалізниці" изнутри. Билет (выдается сразу с 1 по 12 место) на такое люксовое путешествие стоит недешево – 24 тысячи гривен из Киева в Одессу.

Фрагмент телепрограммы был опубликован на YouTube-канале "Мир наизнанку". Когда журналист впервые зашел в роскошную столовую VIP-вагона, он не смог сдержать эмоций. "Охо-хо, вот это да! Друзья, посмотрите! Вы только оцените все это!" – воскликнул мужчина (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

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Вагон действительно золотой, так как этот цвет вместе с позолотой повсюдно используется в его оформлении.

В первой комнате (из-за размаха именно так хочется называть отделение вагона) установлен огромный деревянный стол с белой скатертью, мягкие диваны и кресла, канделябры, а на окнах – занавесками.

"Стиль конечно, специфический, но о вкусах не спорят", – пошутил закадровый голос программы.

Комаров отметил, что у него возникло ощущение, будто бы он попал не в "Восточный экспресс" (с которым ведущий сравнивал золотой вагон), а во французский дворец Версаль.

Хотя в VIP-вагоне халатов и тапочек, как в отелях, нет, постель сдавать не нужно. Уборка входит в стоимость.

Ведущий назвал такой вагон УЗ "5-звездочным отелем" и "музеем на колесах".

Комаров рассказал: есть версия, что этот вагон для себя построил экс-генеральный прокурор Виктор Пшонка и пользовался им, когда бежал из Украины.

Интересно, что во время элитного путешествия можно воспользоваться полноценной просторной ванной комнатой с душевой кабиной, кухней, где есть электроплита, микроволновка и даже духовка и кофемашина.

Предлагаем посмотреть фрагмент "Мандруй Україною":

Коротко о звезде:

Дмитрий Константинович Комаров – 38-летний украинский журналист, путешественник, фотограф, телеведущий, блогер. Заслуженный журналист Украины.

Женат на украинской модели и телеведущей Александре Кучеренко.

О том, как менялся Комаров в детстве и в течение своей карьеры – читайте в материале по ссылке.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в новом, "эквадорском" сезоне популярного украинского тревел-шоу "Мир наизнанку" (1+1) с ведущим Дмитрием Комаровым к съемкам был привлечен не один, а сразу два оператора.