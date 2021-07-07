Как менялся Дмитрий Комаров: фото звезды на протяжении карьеры

София Ковнир
София Ковнир
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Как менялся Дмитрий Комаров: фото звезды на протяжении карьеры

Популярный украинский телеведущий Дмитрий Комаров стал известен не только благодаря своей программе "Мир наизнанку", но и благотворительности. Также знаменитость участвовал в шоу "Танцы со звездами" и долгое время был завидным холостяком страны.

Сейчас же звезда женат на модели и ведущей Александре Кучеренко и продолжает заниматься своей карьерой. О самых интересных фактах из жизни Комарова и как менялся знаменитость – читайте далее в материале OBOZREVATEL (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

  • Комаров предпочитает слушать разную музыку. Но во время экспедиций, когда начинает скучать по дому, слушает песни Святослава Вакарчука.

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Дмитрий Комаров в детстве

  • Идея создать программу "Мир наизнанку" появилась во время путешествия в Таиланде. Тогда Комаров понял, что фотографии не могут передать и рассказать то, что он видит собственными глазами.

  • Комаров регулярно помогает детям, которые нуждаются в лечении. К нему также присоединилась Надя Дорофеева.

Дмитрий Комаров в юности
Дмитрий Комаров в подростковом возрасте

  • Комаров закончил 6 классов в музыкальной школе по классу фортепиано.

  • У Комарова также есть брат Николай, который занимается созданием компьютерных игр, и сестра Ангелина, которая работает стилистом.

Дмитрий Комаров с сестрой и братом
Как раньше выглядел Дмитрий Комаров

  • Как журналист и фотограф Комаров сотрудничал с десятками печатных изданий. В течение шести лет был корреспондентом газеты "Комсомольская Правда", а также автором статей журналов Playboy и EGO. 2007-2010 – специальный корреспондент газеты "Известия в Украине".

Как сейчас выглядит Дмитрий Комаров
Дмитрий Комаров в наши дни
Дмитрий Комаров продолжает заниматься своей карьерой
Дмитрий Комаров и его жена Александра Кучеренко
Как выглядит жена Дмитрий Комарова

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, известный украинский телеведущий Дмитрий Комаров долгое время был завидным холостяком, но в 2016 году он влюбился в 23-летнюю Александру Кучеренко, которую встретил на конкурсе "Мисс Украина". Позже пара приняла участие в "Танцах со звездами", и их деловые отношения переросли в любовные.

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