7 вещей, которым без причины присвоили французское происхождение

Яна Сончковская
Журнал
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Называть вещи 'французскими' было модно
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Франция является родиной моды, архитектурных памяток, романтики и макарон. Однако многие предметы, явления и даже породы животных без причины назвали "французскими".

Например, французский бульдог появился в Великобритании, а современный френч-пресс смастерили в Италии. OBOZREVATEL рассказывает о вещах, которым присвоили французские корни.

  • Французская коса

Французская коса популярна во всем мире

Французскую косу впервые заплели в Алжире еще 6 тысяч лет назад, впоследствии прическа-унисекс стала популярной в Греции. Легенду о том, что родина косы – Париж, придумали в США в 19 веке. В журнале "Home magazine" написали, что прическа является французской. Было модно ко всем украшениям и вещам добавлять прилагательное "French", после этого они становились трендом.

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  • Французский бульдог

Родина французского бульдога в Великобритании.

Карликовых бульдогов назвали французскими, однако они походят из Великобритании. Британские богачи вывезли первые выводки собак во Францию во время промышленной революции в Англии. Британцы собачек считали больными, но французам они понравились. Породу вывозили за пределы страны, поскольку ее принимали за "бракованную". Сейчас миниатюрные животные популярны во всем мире, а французы решили, что их родина – Париж.

  • Французский тост

Французский тост популярен во всем мире.

Белый ломтик хлеба, смоченный в молоке или яйце и обжаренный на сковороде, называется французским тостом. Однако это интернациональная еда, и украинцы часто завтракают такими гренками. Первые упоминания о блюде найдены в книге кулинара Апция, поэтому логично было бы назвать его римским или итальянским.

Во Франции жареный тост называют "утерянным хлебом", потому что с помощью молока черствый багет становится более мягким и его можно есть, а не выкидывать.

  • Френч-пресс

Френч-пресс родился во Франции, но использовали его в Италии.

Технологию заваривания и фильтрации кофе запатентовали во Франции в 1852 году. Однако популярным френч-пресс стал среди итальянцев. В Италии в 1926 году дизайнер Аттилио Каллимани представил заварник, который дошел до наших дней. Он добавил несколько деталей, чтобы сцеживать жидкость было еще удобнее.

  • Французский дип-сэндвич

Дип-сэндвич готовят из влажного хлеба.

Дип-сэндвич популярен в мире, особенно в США. Впервые фаст-фуд случайно приготовил владелец ресторана в Лос-Анджелесе Филипп Матье. Гость кафе попросил сделать обычный бургер, повар спешил и бросил его в бульон и булка намокла, но клиенту понравилась. Филипп включил блюдо в меню своего заведения.

  • Маникюр в стиле френч

Французский маникюр придумал американец.

Маникюр с прокрашенным кончиком ногтевой пластины также называют французским. Однако известным он стал не во Франции, а в США. Его придумал владелец компании по производству лаков для ногтей "ORLY". Джефф Пинк в 1986 году создал универсальный стиль маникюра, который подходил к любому наряду и комбинировался со всеми цветами. Чтобы сделать дизайн более популярным, он решил назвать его френч.

  • Французский поцелуй

Американские и британские солдаты целовали своих жен по-французски

Франция считается центром романтики и любви. Однако самый страстный поцелуй с языком придумали американцы и британцы, которые возвращались из Франции во времена Первой мировой войны домой, где их ждали любимые. Солдаты крепко целовали девушек и жен, потому и поцелуй назвали французским.

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