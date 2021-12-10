7 особенностей жизни в Таиланде, шокирующие иностранцев

Таиланд – невероятно красивая азиатская страна. Каждый год сюда приезжают миллионы туристов, чтобы насладиться роскошными курортами по бюджетным ценам. Однако обычная жизнь тайцев остается далеко за границами внимания приезжих. OBOZREVATEL нашел 7 фактов о местных обычаях, удивляющих иностранцев.

В большинстве квартир нет кухонь и стиральных машин

Конечно, у каждой семьи есть какая-то посуда, мойка, пароварка и, возможно, обеденный стол. Однако плиты для приготовления пищи вы не найдете. Дело в том, что готовые блюда можно купить практически на каждом углу за небольшие деньги. Так что потребность готовить отпадает сама по себе.

Относительно стиральных машинок, история практически такая же. Тайцы в большинстве своем ухаживают за вещами в химчистках и специальных салонах. Поэтому им не нужно заставлять небольшие помещения дополнительной дорогостоящей техникой.

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Повсюду продают еду

На улицах, в магазинах, на парковках и автозаправках продают вкусные тайские блюда. И это не только привычный для европейцев фаст-фуд. Здесь есть большой выбор супов, гарниров, мясных и рыбных деликатесов. Особое место занимают рис и морепродукты, которые готовят здесь отлично.

Очереди просто повсюду

Тайцы – чрезвычайно дисциплинированы в вопросе очереди. Они всюду терпеливо ждут, когда их позовут. Никто не будет кричать или пытаться пролезть первым. И такое явление можно наблюдать не только в привычных местах, типа магазинов или банков, но и в метро и на автобусных остановках.

На дорогах не действуют правила

Кажется, что далеко не всюду жители Таиланда готовы соблюдать правила. Дороги в этой стране – вещь очень опасная. Здесь без всякого контроля или ограничений ездят все виды транспорта, ходят люди, все самостоятельно определяют скорость своего движения и совсем не обращают внимания на происходящее вокруг.

Спортом занимаются почти все

Это, вероятно, особенность многих азиатских стран. Здесь с детства прививают любовь к спорту и здоровому образу жизни. Уже в 5 утра можно увидеть группу бегунов, направляющихся в парк или коллектив пожилых людей, делающих зарядку на лужайке.

Повсюду встречаются предрассудки

Это удивляет туристов до состояния ступора. Но если таец столкнулся утром с плохой приметой, то он откладывает все дела и остается дома. Жители этой страны верят в духов и их влияние на человеческую жизнь, поэтому всегда прислушиваются к знакам и очень озабочены судьбой своей души.

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