7 особенностей советских отелей, которые удивляют современных туристов

В советских отелях был целый ряд строгих правил для постояльцев и гостей. Категорически запрещено было селить в одну комнату неженатую пару, громко разговаривать и тем более заниматься другими "непотребствами".

В номерах отсутствовал санузел, а соседями часто становились посторонние люди или тараканы с клопами. OBOZREVATEL рассказывает об особенностях гостиниц и пансионатов в СССР, в которые даже трудно поверить современным туристам.

Отсутствие мест

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На стойках в отелях годами стояла несменная табличка с надписью "Мест нет". Работники объясняли, что все койки забронированы, поскольку ожидают команду спортсменов или артистов. Хотя, на самом деле свободных номеров было достаточно.

Просто за заселение нужно было отдельно заплатить администратору. Единственным легальным способом поселиться было командировочное удостоверение и ранняя бронь.

Незнакомцы в номере

Даже если клиент все-таки заселялся в номер, он не мог расслабиться и насладиться отдыхом, за который заплатил деньги. В лучшие номера класса полулюкс или люкс администраторы без предупреждения могли подселить незнакомого человека. Кроме того, в номерах часто были тараканы и клопы.

Запрет на любовь

Перед поселением супругов заставляли предъявить свидетельство о браке. Если штампа в паспорте не было, влюбленных разделяли и селили в разных комнатах. Более того, после 11 вечера на этажах появлялись дежурные, которые специально ходили по номерам и следили, чтобы никто из девушек не остался на ночь в гостях у мужчины.

Нельзя шуметь

В отелях совсем нельзя было шуметь и веселиться. Из-за отсутствия звукоизоляции замечания делали даже за обычный громкий разговор в комнате. Если гости нарушали правила, их мгновенно выселяли независимо от времени суток.

Обшарпанная мебель

Интерьер даже в известных советских отелях был ужасающим. Комната была оборудована обшарпанными шкафами, потертыми коврами, облупленными тумбами и металлическими пружинными кроватями. Никто из гостей не осмеливался сделать замечание, поскольку у администратора было право выселить человека по собственному желанию.

Комфорт

В номере всегда хотя бы что-то не работало: унитаз, раковина или лампа над кроватью. Стоит отметить, что душ и туалет были только в люксе, который мог позволить себе не каждый. А в обычных комнатах уборная находилась на этаже, как в общежитиях. Про одноразовые зубную пасту, щетку и шампунь в пробниках тогда не знали. У раковины лежал только кусок хозяйственного мыла.

Буфет

В столовой гостиницы не было широкого ассортимента блюд, а питание не входило в стоимость номера. Каждый покупал то, что было по карману. Вместо утреннего кофе был цикорий с молоком, а вместо шведского стола подавали сосиски, котлеты с гречкой, суп или борщ с хлебом.

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