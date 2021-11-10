Лезвия в жвачках, юбилейные рубли и 1 кг комаров: мифы из СССР, в которые верили дети

В Советское время доверчивые школьники наивно верили потешающимся над ними взрослым, поэтому и "собирали" комаров, сигареты и юбилейные монеты. Во дворах пытались разбить кирпич, натерев руку карандашом (обязательно японским или китайским), а также разучивали стойки из карате.

OBOZREVATEL вспомнил самые распространенные мифы времен СССР, в которые верили все дети.

Килограмм комаров

Ходила легенда, что, если наловить один килограмм комаров, высушить их и отнести в аптеку, то фармацевты заплатят за этот скарб большие деньги. На минуточку, килограмм этих насекомых насчитывает более пяти миллионов особей. Соответственно, в таком количестве их никто не мог собрать. Но даже если бы у вас получилось, то в аптеке бы только посмеялись с вашей коллекции сушеных кровопийц.

Видео дня

Лезвия в жевательной резинке

По слухам, в СССР импортные производители жевательной резинки прятали под бумажки тоненькие лезвия. Пионеры утверждали, что такие диверсии совершают только истинные враги Советского Союза. С тех времен и пошла привычка ломать конфеты и жвачки на две половинки перед употреблением, чтобы перестраховаться.

Каратисты

Карате было запрещено в Союзе, однако в 80-х годах среди мальчиков было модно подражать бойцам криками "Кийя!". Традиционную стойку каратиста знал каждый школьник, но истинным мастерством считалось разбивание кирпича одной рукой. Говорили, если долго натирать ладонь простым карандашом, то трюк получится. Для этого брали обязательно японский или китайский карандаш и стирали его полностью об ладонь. Достать импортную канцелярию было непросто, а терпения на эту процедуру хватало не у многих. Наиболее старательные ребята оказывались в больнице с переломами.

Пепел из сигарет

Курильщики рассказывали подросткам, что можно неплохо заработать, собирая пепел от сигарет. Они объясняли, что в сигаретах содержатся ценные редкие металлы. Школьники слепо верили и коллекционировали окурки в трехлитровых банках. С такой тарой потом шли в аптеку и хотели продать, но там на них смотрели, как на сумасшедших. Даже сейчас можно встретить объявления на сайтах, где якобы принимают пепел.

Юбилейный рубль

Раньше существовала легенда, что юбилейный рубль с изображением вождя можно продать за невероятные деньги. Дети (и даже взрослые) верили, что такой монетой интересуются американские коллекционеры, поэтому готовы ее купить за любую цену. Также была версия, что китайцы извлекают из советских денег ценные вещества. Но на деле, все это оказалось обычным мифом.

Ранее OBOZREVATEL показывал: