7 лайфхаков, которые сделают перелет максимально удобным

Как часто после длительного перелета болит голова и спина, чувствуется непреодолимая усталость и желание заснуть на сутки. Всего этого можно избежать, если воспользоваться несколькими проверенными советами. OBOZREVATEL подобрал 7 лайфхаков, которые помогут сделать вашу дорогу максимально комфортной.

Наденьте маску для глаз и беруши

В самолете очень трудно расслабиться и отдохнуть из-за большого количества людей и шума. Пассажиры постоянно ходят, разговаривают, едят. У многих это вызывает ощущение повышенной тревожности, даже если мы этого не осознаем. Итак, если вы собираетесь поспать во время перелета, возьмите с собой эти недорогие полезные вещи, которые обеспечат дополнительный комфорт.

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Кстати, благодаря полной или частичной блокировке света, маска обеспечивает более быстрый переход к глубокой фазе сна и более интенсивную выработку мелатонина. Это помогает лучше выспаться за более короткий срок.

Возьмите с собой подушку для шеи

Казалось бы, эти подушки знают уже все на свете. Однако на самом деле только единицы ими пользуются, а зря. Мягкие фиксаторы помогают снять излишнее напряжение с шейного отдела позвоночника, помогают лучше устроиться на кресле и быстрее расслабиться. Кстати, есть даже медицинские показания к использованию этой подушки. Это различные заболевания костей, суставов и мышц, которые вызывают боль и дискомфорт.

Захватите в дорогу подушку или одеяло для поясницы

Еще одной частью позвоночника, которая во время перелета получает огромную нагрузку – это поясница. Дело в том, что большинство авиакомпаний устанавливают на борту кресла с С-образными спинками. Однако наша осанка больше похожа на английскую букву S. Поэтому небольшая подушка, плед или даже какая-то одежда помогут облегчить боль, возникающую после долгой дороги.

Накиньте теплую кофту

Возможно, в самолете будет тепло, и вам она не понадобится. Однако в большинстве случаев на борту включают кондиционеры и держат температуру ниже 20 градусов. Это делается по нескольким причинам. Во-первых, в прохладе люди лучше переносят длинную дорогу, меньше укачиваются и реже жалуются на проблемы с давлением. Во-вторых, сухой воздух в самолете наносит меньший вред людям в такой среде. И главная причина: у каждого свой показатель комфортной температуры, поэтому перевозчики стараются максимально подобрать средние показатели. Так что лучше возьмите какую-нибудь теплую вещь с собой, чтобы вы не замерзли.

Не забудьте о компрессионных носках

Можете не верить, но эти носки спасут вас от усталости в ногах. Резкое изменение давления, которое происходит при наборе и сбросе высоты, негативно влияет на сосуды во всем теле. Однако конечности от этого страдают больше всего. Тугая эластичная повязка, носки или обувь помогут снять нагрузку и легче перенести полет.

Купите таблетки от укачивания

К сожалению, многие люди в самолете сталкиваются с проблемой укачивания. Особенно это касается пассажиров, сидящих в первых и последних рядах. Турбулентность, изменения направления движения и высоты дают дополнительную нагрузку на вестибулярный аппарат, что может привести к неприятным последствиям. Чтобы избежать этого, перед полетом примите специальную таблетку. С ней рейс пройдет гораздо лучше.

Приготовьте калорийный перекус

Полет – это тот еще стресс для организма. И в таких условиях человек быстрее начинает ощущать голод. Даже может возникнуть головокружение и боли в животе. Так что, во избежание такой ситуации, возьмите с собой калорийный перекус. Однако не берите жирную, жареную пищу. Предпочитайте сандвичи или бутерброды без майонеза и других соусов. Также можете побаловать себя орешками и разными цукатами.

Готовясь к длительному перелету, серьезно отнеситесь к сбору ручной клади. В ней должно быть все необходимое для комфортной дороги и вашего покоя.

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