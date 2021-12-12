5 лучших стран для познания себя и поиска дзена

С каждым годом духовный туризм набирает все большую популярность. Стрессы, ненормированный рабочий график, потребительское общество и невероятный темп жизни побуждают людей присоединяться к разным практикам, помогающим успокоиться и восстановить баланс. OBOZREVATEL подобрал 5 стран, куда стоит поехать в поиске дзена.

Тонкая полоска, разделяющая Тибет и Индию, наполнена силой древней философии. Непал – один из крупных духовных центров планеты, привлекающий паломников. Изначально кажется, что здесь расположены только буддистские храмы. Однако впоследствии становится ясно, что страна открыта для приверженцев всех религий и верований.

Многие местные святыни проводят открытые занятия по разным духовным течениям. Здесь учат медитациям по технике цигун, рассказывают о сакральной связи физического и энергетического тела, помогают избавиться от тревожности и различных плохих мыслей. Взгляд местных на обыденность заставляет переосмысливать свои ценности и проще относиться к трудностям и преградам.

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Даосские практики широко известны всем жителям Китая. Это тонкая и многогранная работа по циркуляции энергии. Она даже используется в официальной медицине, однако представляется более научно. Медитации построены на разных формах дыхания, когда человек сознательно контролирует скорость и глубину вдохов и выдохов. Это насыщает кровь кислородом и провоцирует саморегуляцию организма.

В духовных центрах Китая предлагается стать участником многодневных ретритов. Это постоянные практики, сопровождающиеся полной тишиной и отказом от социальных связей. Так на время придется отложить всю технику, интернет, телефон, общение с друзьями, родными и даже с духовными партнерами. Для того чтобы ничто не отвлекало от поиска себя, в таких сообществах даже выдают специальную белую одинаковую одежду.

Конечно, крупные города Японии наполнены шумом и скоростью. Однако в отдаленных районах находятся большие храмы и духовные центры, которые бесплатно принимают паломников и помогают им погрузиться в честный разговор с собой.

Наибольшей популярностью среди местных монахов пользуется техника Дзадзен. С японской это значит "сидячая медитация". Это именно тот вид практики, который мы видим в кино или разных рекламах. Человек в этот момент сидит со скрещенными ногами в позе лотоса и погружается мыслями в свое подсознательное. При этом можно находиться в полной тишине или сопровождать медитацию голосом духовного наставника.

Для местных жителей главное не то, что происходит вокруг, а то, что делается внутри. Главной практикой на этой территории считается Випассана. Это медитация, которую можно делать где угодно и в любое время. Главное – это сконцентрировать все внимание на дыхании и своих ощущениях: как тактильных, так и эмоциональных. Просто нужно делать медленные вдохи и выдохи и замечать звуки, запахи, температуру вокруг себя и свои впечатления от этого.

В современной психологии есть такое упражнение, которое называется "Практика замедления". Во время нее можно делать что угодно, но контролироваться на своих мыслях и действиях, рассматривать все вокруг и замечать мельчайшие детали. Это успокаивает разум и мысли. Таким навыкам учат в многочисленных центрах Випассаны в Таиланде.

Это самая популярная страна среди духовных искателей. Десятки храмов и монастырей по всей территории азиатского государства принимают паломников с любым уровнем подготовки. Здесь распространены разные практики: от телесных до духовных. В центрах люди проходят сотни занятий, помогающих найти баланс между телом и разумом и успокоить свои переживания.

Древние аскетические ашраны открыты для новых посетителей и не требуют никаких средств на проживание или питание. Единственное – нужно работать вместе со всеми в специально отведенные часы. Все, кто проживает в центре, должны разделиться на группы и готовить, убирать территорию, стирать, ухаживать за садами. В святынях нет наемных рабочих.

Индия отличается от других духовных курортов наличием больших платных направлений, устроенных скорее для развлечения, чем для практик. В таких центрах знакомят с теоретической и практической частью йоги, устраивают тематические вечера и праздники. Но люди остаются на связи с миром, могут веселиться и отдыхать.

Обратите внимание, что большинство стран сейчас вводят карантинные ограничения, затрагивающие туристическую сферу. Перед отпуском ознакомьтесь с правилами въезда на территорию избранной страны.

Ранее OBOZREVATEL писал об особенностях жизни в Японии, которые удивляют туристов.