5 самых необычных жилых комплесов мира, возле которых все фотографируются

Жилых комплексов каждый год появляется столько, что даже перечислить сложно. И казалось бы, что нас уже тяжело поразить. Видели все: небоскребы в лего-дизайне, сферические эко-дома, многоэтажки со 100-метровыми шпилями. Однако архитекторы продолжают искать новые формы. Самые необычные ЖК мира – в подборке OBOZREVATEL .

Видео дня

Waldspirale (Дармштадт, Германия)

Этот дом словно вышел с книги "Алиса в стране чудес". Причудливая форма, сделанная в виде буквы U, никаких прямых линий или симметрии. Все: окна, стены, потолок – смотрятся совершенно непропорционально. При этом общий дизайн сооружения впечатляет. На крыше разместился настоящий сад с деревьями и кустарниками, между которыми можно ходить по узким тропинкам. Автор этого шедевра – Фриденсрайх Хундертвассер.

Habitat 67 (Монреаль, Канада)

354 монолитных блока соединились здесь как будто хаотично. Хотя, на самом деле, здесь есть своя логика. Конструкции расположены так, чтобы из каждой квартиры был выход в частный сад, размещенный на крыше нижнего модуля. Таким образом, пространство используется максимально экономично, а хозяева домов получают дополнительные квадратные метры и комфорт. Это сооружение разработал Моше Сафди в 1967 году.

Casa Mila (Барселона, Испания)

Международное сообщество давно признало это здание произведением искусства. Оно находится под защитой ЮНЕСКО. Дело в том, что его автор – известен архитектор Антони Гауди, подаривший Барселоне далеко не одну достопримечательность. Его творения часто считают странными, несвоевременными, неуместными. Далеко не все его проекты имели успех. Но одно понятно точно – этот мастер навсегда останется в истории Испании и всего мира.

Kubuswoningen (Роттердам, Нидерланды)

Можно ли жить в перевернутом кубе? История показывает, что даже удивительные формы не мешают комфорту. Так архитектурный проект Пита Блома запоминается всем не только интересным цветом, но и необычными архитектурными решениями. Комплекс состоит из 38 домов, создающих замкнутый круг с внутренним двориком. Такая концепция идеально подходит для спокойной семейной жизни.

Turning Torso (Мальме, Швеция)

Внешне кажется, что самое высокое скандинавское сооружение кто-то "скрутил". Ее корпус напоминает некую спиралевидную форму, а размеры просто поражают. Интересно, что на создание этого здания архитектора Сантьяго Колатрава вдохновила его скульптура. Она изображала обернувшегося вокруг себя человека. Таким образом, в 2005 году в одном из крупнейших городов Швеции появился такой удивительный небоскреб.

Ранее OBOZREVATEL писал о самых необычных зданиях Украины.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!