5 самых необычных жилых комплесов мира, возле которых все фотографируются
Жилых комплексов каждый год появляется столько, что даже перечислить сложно. И казалось бы, что нас уже тяжело поразить. Видели все: небоскребы в лего-дизайне, сферические эко-дома, многоэтажки со 100-метровыми шпилями. Однако архитекторы продолжают искать новые формы. Самые необычные ЖК мира – в подборке OBOZREVATEL .
- Waldspirale (Дармштадт, Германия)
Этот дом словно вышел с книги "Алиса в стране чудес". Причудливая форма, сделанная в виде буквы U, никаких прямых линий или симметрии. Все: окна, стены, потолок – смотрятся совершенно непропорционально. При этом общий дизайн сооружения впечатляет. На крыше разместился настоящий сад с деревьями и кустарниками, между которыми можно ходить по узким тропинкам. Автор этого шедевра – Фриденсрайх Хундертвассер.
- Habitat 67 (Монреаль, Канада)
354 монолитных блока соединились здесь как будто хаотично. Хотя, на самом деле, здесь есть своя логика. Конструкции расположены так, чтобы из каждой квартиры был выход в частный сад, размещенный на крыше нижнего модуля. Таким образом, пространство используется максимально экономично, а хозяева домов получают дополнительные квадратные метры и комфорт. Это сооружение разработал Моше Сафди в 1967 году.
- Casa Mila (Барселона, Испания)
Международное сообщество давно признало это здание произведением искусства. Оно находится под защитой ЮНЕСКО. Дело в том, что его автор – известен архитектор Антони Гауди, подаривший Барселоне далеко не одну достопримечательность. Его творения часто считают странными, несвоевременными, неуместными. Далеко не все его проекты имели успех. Но одно понятно точно – этот мастер навсегда останется в истории Испании и всего мира.
- Kubuswoningen (Роттердам, Нидерланды)
Можно ли жить в перевернутом кубе? История показывает, что даже удивительные формы не мешают комфорту. Так архитектурный проект Пита Блома запоминается всем не только интересным цветом, но и необычными архитектурными решениями. Комплекс состоит из 38 домов, создающих замкнутый круг с внутренним двориком. Такая концепция идеально подходит для спокойной семейной жизни.
- Turning Torso (Мальме, Швеция)
Внешне кажется, что самое высокое скандинавское сооружение кто-то "скрутил". Ее корпус напоминает некую спиралевидную форму, а размеры просто поражают. Интересно, что на создание этого здания архитектора Сантьяго Колатрава вдохновила его скульптура. Она изображала обернувшегося вокруг себя человека. Таким образом, в 2005 году в одном из крупнейших городов Швеции появился такой удивительный небоскреб.
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