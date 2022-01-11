18 фактов о США, в которые иностранцы поверят не сразу

Альбина Панченко
Журнал
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18 фактов о США, в которые иностранцы поверят не сразу

Хоть и у истоков США стояли европейцы, сейчас жителям двух континентов сложно понять привычки друг друга. Американцы свободолюбивые, открытые и очень искренние люди, любящие и умеющие получать удовольствие.

OBOZREVATEL подобрал 18 фактов о далеком государстве, в которые трудно поверить.

  • Дизайн флага США придумал 17-летний парень, делая свое домашнее задание. Кстати, за рисунок ему поставили четверку.

  • В стране нет единого признанного государственного языка.

  • Американцы активно борются за терпимость во всех сферах. При этом право голоса на выборах женщинам дали только в 1920 году, а межрасовые браки разрешили только в 1967. Узаконивать отношения однополым парам можно с 2015 года.

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Америка – одна из самых популярных стран мира среди туристов.

  • Каждая 8 семья создается благодаря сайтам знакомств.

  • Каждый год 250 тысяч мужчин в США жалуются на то, что их избивают жены.

  • Каждый час 1 американская семья подает на развод.

  • 40% всех детей в стране рождаются вне брака. При этом, только 51% пар женаты.

  • Студенты США достаточно часто берут деньги в банках для оплаты обучения. Общая сумма кредитов в этой сфере – 1 трлн долларов.

  • Каждый 7 американец живет "взаймы" и имеет не менее 10 кредиток.

Большинство американцев хотя бы раз в жизни принимали кредиты.

  • Более 60% населения страны страдают 2 и 3 формами ожирения. Это объясняется популярностью фаст-фуда, негативно влияющего на состояние здоровья.

  • Ежедневно американцы съедают 150 млн хот-догов.

  • Один гражданин США в день тратит около 100 литров воды.

  • Приблизительно 20 млн американцев живут в домах на колесах.

  • Каждый 4 человек в Америке когда-нибудь работал в сети McDonald's.

В Америке много необычных законов.

  • В стране много странных законов. Так в Чикаго запрещено угощать домашних питомцев спиртными напитками, а в Айове – целоваться дольше 5 минут.

  • В Вермонте уже много лет работает единственная в мире церковь для собак.

  • Из космоса Лас-Вегас выглядит как самое яркое пятно на планете.

  • На 8 человек этого города приходится 1 игровой автомат.

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