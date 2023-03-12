15 необычных фактов про Бразилию, которые вас точно удивят

Бразилия – удивительная страна раскрепощенных людей, интересных традиций и ярких фестивалей. Сюда приезжают все – от любителей вечеринок до футбольных фанатов. Чем эта страна привлекает и удивляет туристов – в подборке OBOZREVATEL .

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1. Бразилия – очень большая страна. Ее население составляет более 202 млн человек. Это абсолютный рекорд среди государств Южной Америки.

2. Хотя португальский и считается официальным государственным языком, большинство бразильцев знает еще и английский, испанский и французский.

3. Футбол – любимая игра местного населения. Здесь стадионы строят не только в больших городах, но и в отдаленных селах.

4. В Бразилии есть стадион, центральная линия которого проходит по экватору. Таким образом получается, что команды играют в разных полушариях.

5. Быть бедным в этой стране – нормально. Даже солидно. Здесь никто не смотрит с презрением на нищих, а среди местных популярностью пользуется культ преступности. В каждом регионе есть свои фавелы – районы с высокой криминогенностью. Даже полиция боится ездить туда.

6. Местная молодежь ведет себя очень раскрепощенно и может раздавать комплименты по поводу внешности и сексуальности даже незнакомых людей. При этом в стране запрещено знакомиться на улицах, а в брак вступают чаще всего после 25 лет.

7. Несмотря на экономические и социальные проблемы, в Бразилии очень серьезно относятся к экологии. Большинство местных автомобилей ездят на биотопливе. Вырубать тропические леса здесь категорически запрещено, за этим очень внимательно следят.

8. Такое отношение к природе привело к тому, что в настоящее время государство имеет одну из самых разнообразных флор и фаун в мире. Здесь обитает невероятное количество животных, многие из которых занесены в красную книгу.

9. На территории страны есть остров Кеймада-Гранди, куда боятся ездить как местные, так и туристы. Там давно не живут люди, потому что он полностью заселен ядовитыми змеями. На каждый квадратный метр здесь приходится одна пресмыкающаяся.

10. Мария – самое популярное женское имя в Бразилии. Его носят более 11 миллионов жительниц государства. Среди мужских особенно распространено Хосе – около 5 млн.

11. В этой стране сейчас работают 4 тысячи аэропортов, основная часть из которых обслуживает международные рейсы. Большим количеством может похвастаться только США.

12. Местный деликатес – суп из пираний – продают не по всей стране. В некоторых регионах Амазонки он запрещен на законном уровне. Кстати, это блюдо считается очень сильным афродизиаком.

13. Большинство иностранцев считают Рио-де-Жанейро столицей Бразилии. Но на самом деле с 1960 миссию административного центра страны выполняет город Бразилиа.

14. На территории государства проживает 67 племен, ни разу не контактировавших с современными людьми. Считается, что некоторые из них все еще практикуют людоедство. Но, в действительности, этот факт не подтвержден.

15. В истории страны есть необычный факт. В 1958 году носорог Какареко принимал участие в местных выборах в Сан-Паулу. Удивительно, он набрал абсолютное большинство голосов. Хотя ни к чему это не привело, – результаты признали недействительными.

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