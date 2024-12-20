Из Черновцов во Львов за 250 грн первым классом. Что известно о новом прямом региональном поезде от Укрзализницы
Укрзализныця анонсировала запуск нового регионального маршрута Черновцы – Львов – Черновцы. Об этом компания сообщила на своей странице в Facebook. Что известно о новом поезде и, как еще черновчане могут добраться до Львова, рассказываем дальше.
Поезд №802/801 Черновцы – Львов – Черновцы
Региональный маршрут начинает свое курсирование с 21 декабря. Пока расписание анонсировано на декабрь и январь, поезд будет курсировать в отдельные дни:
- Декабрь 2024: с 21 по 25 (включительно) и с 27 по 31 (включительно);
- Январь 2025: 1, 4, 5, 7, 8, 10-15, 18 – 20 (включительно), 22, 24 – 29 (включительно).
Билеты на поезд будут доступны не ранее чем за 5 дней до желаемой даты.
Пассажиры смогут добраться до таких населенных пунктов как: Черновцы – Кицмань – Веренчанка – Кострижевка – Залещики – Толстое – Чертков – Копычинцы – Хоростков – Теребовля – Тернополь–Пасс – Зборов – Злочев – Красное – Подзамче Львов.
Поезд осуществляет остановки по 1 мин на всех станциях, кроме Тернополя (6 мин) и Подзамче (2 мин). Из Черновцов поезд отправляется в 6:00 и прибывает во Львов в 12:32. от 183 грн. Цена билетов составляет от 250 грн 1 класс и от 183 грн 2 класс.
Альтернативы, чтобы добраться до Львова из Черновцов
Черновцы находятся на границе с Румынией и до появления нового регионального сообщения могли добраться до Львова такими железнодорожными маршрутами как:
- №008 Черновцы – Киев–Пас. Отправление в 19:12, прибытие в 23.5. плацкарт от 265 грн, купе от 440 грн (в выходные и праздничные дни подороже). Это самый быстрый вариант поезда и получить билеты на праздничные дни трудно. .
- №866 Черновцы – Рава Русская Отправление в 7:03, прибытие в 13:14 Цена билета: 2 класс от 192 грн, 1 класс от 250 грн.
- №116 Черновцы – Запорожье. Отправление в 13:06, прибытие в 18:06. Цена на билеты: плацкарт от 177 грн, купе от 300 грн.
- 142К Галичина Чернигов – Ивано-Франковск Отправление: 21:14, прибытие 10:37 (в пути более 10 часов) Цена билетов от 241 грн.
Каждый день курсируют всего несколько сообщений. Цена на билеты может варьироваться в зависимости от дня недели и праздничных периодов.
Ранее Акционерное общество "Украинская Укрзализныця" анонсировало запуск дополнительного поезда по направлению №249/250 Киев – Черновцы, который будет курсировать в рождественский и новогодний периоды.
Узнайте больше о горнолыжном курорте Славское и лучших поселках Западной Украины от Oboz.ua.